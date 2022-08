Lyt til artiklen

»Russerne er blevet lovet, at det her bare var en special operation. De havde intet at frygte. Nu flygter de i badeshorts og må sidde i timelange køer for at komme væk fra Krim.«

Det har rystet den helt almindelige russer. Det har rystet det russiske forsvar. Det har formentlig også rystet selveste Vladimir Putin.

Han er i hvert fald blevet ydmyget.

Det er dommen fra Ruslands-ekspert Flemming Splidsboel fra DIIS.

For de enorme eksplosioner, der tirsdag ramte den besatte Krim-halvø, har ramt den russiske præsidents fortælling om invasionen.

Specialoperationen, som skulle være overstået på få dage, har nu resulteret i, at helt almindelige russiske strandgæster måtte flygte fra deres ferie.

Endnu har Ukraine ikke officielt taget skylden for eksplosionerne på flybasen Saki på Krim-halvøen.

Men det står klart, at Rusland har lidt store tab.

En gruppe mennesker på stranden ved Novofedorivka med en eksplosion i baggrunden. Foto: STRINGER Vis mere En gruppe mennesker på stranden ved Novofedorivka med en eksplosion i baggrunden. Foto: STRINGER

Mindst syv kampfly er blevet bekræftet ødelagt via satellitbilleder. Flere endnu er beskadiget.

Og for Flemming Splidsboel er tirsdagens eksplosioner på Krim blandt de tre største sejre for Ukraine, siden Rusland invaderede landet 24. februar.

»Der var sænkningen af skibet 'Moskva' i Sortehavet, der var helikopterangrebet på russisk grund i Belgorod, og så er der Krim,« siger Flemming Splidsboel, der alligevel fremhæver tirsdagens eksplosioner på Krim.

»Det er en meget stor begivenhed. For mange russere går det for alvor op for dem, at det her er krig. Sænkningen af 'Moskva'-cruiseren var noget fjernt for mange. Men flygtende russiske turister i badeshorts er noget, de fleste kan forholde sig til,« siger Flemming Splidsboel.

»Det er en kæmpe sejr for Ukraine. Og det er et stort, ydmygende og pinligt nederlag for Putin,« fortæller Ruslands-eksperten.

Han peger på, at den russiske præsident efter den ulovlige annektering af Krim-halvøen i 2014 har anset sagen om Krim for at være lukket. Krim er russisk, mener han. Punktum.

Den indstilling har Putin understreget ved at opfordre helt almindelige russere til at afholde deres ferie ved Krim-halvøens strande ud til Sortehavet.

Men med eksplosionerne tirsdag er den illusion væk.

En stor røgsøjle bredte sig tirsdag over den lille by Novofedorivka på den besatte Krim-halvø. Foto: STRINGER Vis mere En stor røgsøjle bredte sig tirsdag over den lille by Novofedorivka på den besatte Krim-halvø. Foto: STRINGER

Og det kan samtidig være indikator på en ny situation i krigen, mener Flemming Splidsboel.

»Ukraine føler lige nu, at de har medvind. Hvis vi går ud fra, at de stod bag eksplosionerne på Krim, så er det nyt og spektakulært, at de kan angribe så dybt inde bag fjendens linjer. Flere hundrede kilometer,« siger Flemming Splidsboel.

»Samtidig må russerne spørge sig selv: 'Hvad er det næste, Ukraine kan ramme?' Og her frygter de formentlig Krim-broen fra Rusland. Den er et enormt symbol, som Putin selv var med til at åbne,« uddyber han.

Men først og fremmest er eksplosionerne på luftbasen på Krim en brat opvågnen. Ikke bare for Vladimir Putin. Men for hele Rusland.

»Det har gjort helt almindelige russere opmærksom på, at der er en krig. Billederne af folk i badeshort, der flygter, er nogle, vi vil huske i meget lang tid,« siger Flemming Splidsboel.