Donald Trumps stærkeste modstander i kampen om præsidentposten 2020, Joe Biden, var ikke sen til at vende Trumps ydmygelse til sin egen sejr.

Således domineres amerikanske tv-skræme og computere lige nu at Bidens nye tv-reklame.

'Verden griner ad vores præsident'.

Sådan lyder overskriften på Joe Bidens barske nye tv-spot, der selvfølgelig tager afsæt i den lækkede videooptagelse af bl.a. britiske Boris Johnson, canadiske Justin Trudeau og franske Emmanuel Macron, der til topmøde i London alle får et godt grin på Donald Trumps bekostning.

Et godt grin. Joe Biden udnytter pinlig video fra Buckingham Palace til at ydmyge Donald Trump.

I 2020-videon ser man også Angela Merkel, der under en pressekonferrence måbende stirrer på den amerikanske præsident. Man ser klippen fra FN, hvor salen åbenlyst griner ad Trumps tale. Og endelig ser man Donald Trump mase sig frem til forreste række for at komme i centrum til et internationalt pressefoto.

Den canadiske premierminister, Justin Trudeau, har ved en pressekonferrence allerede indrømmet, at det var Donald Trump, han og de andre internationale ledere talte om i festsalen på Buckingham Palace.

Trump forsøger selv at slå den pinlige optagelse hen som en bagatel.

Men Joe Bidens kampagne vil tydeligvis ikke gå glip af denne chance for at ydmyge præsidenten.

Joe Biden overvejer nu at pege på Kamala Harris som sin vicepræsidentkandidat.

Således er 'Verden griner ad vores præsident'-videoen allerede en viral sensation.

Den spilles igen og igen på samtlige amerikanske nyhedsstationer. Og samtidig bruger Joe Biden opmærksomheden til at lufte sin mulige vicepræsidentkandidat, Kamala Harris.

Den californiske senator droppede tidligere på ugen ud af valgkampen, da hun indså, at chancerne for sejr var forsvindende små.

Og nu overvejer Barack Obamas vicepræsident Joe Biden derfor at pege på Harris som sin vicepræsident, når og hvis han selv bliver præsident.