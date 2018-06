Det er en god aftale, som vi har indgået med Makedonien om landenavnet, siger den græske premierminister.

Athen. Grækenland og Makedonien er blevet enige om en aftale i den langvarige navnestrid mellem de to lande.

Det bekræfter den græske premierminister, Alexis Tsipras. Han kalder det "en god aftale" ifølge Reuters.

Han har tirsdag eftermiddag orienterer præsident Prokopis Pavlopoulos om aftalen, siger en embedsmand

Græske regeringsfolk fortalte tidligere på dagen Reuters, at en aftale i navnestriden var lige på trapperne.

Grækenland har ment, at Makedonien har forgrebet sig på navnet. At regeringen i Skopje har set stort på, at der også er en græsk provins med samme navn.

Det har betydet, at Grækenland har blokeret for aftaler mellem Makedonien og EU og Nato.

Det er en strid, der har eksisteret, siden Jugoslavien gik i opløsning i 1991.

Grækenland gennemtrumfede, at den tidligere jugoslaviske republik skulle omtales som forkortelsen Fyrom - Den tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

EU's øvrige medlemmer har anset navnestriden for at være pinlig og har i årevis forsøgt, om ikke der kunne findes en mindelig løsning.

/ritzau