»Rædselsvækkende og ufølsomt,« kalder dyreværnsorganisationen RSPCA den behandling som en gruppe drenge udsatte et pindsvin for i byen Leicestershire i England.

Gruppen er nu jagtet af både organisationen og myndighederne i byen, skriver Harborough Mail.

Drengene havde først fanget det lille pindsvin, og dernæst havde de proppet det ned i en pose. Ved at ryge på en joint, fyldte de posen med røg.

Da de var færdige med det, så kastede de pindsvinet, der stadig var fanget i posen, ned i en nærliggende å.

Episoden skete den 10. april, og selvom det kunne lyde som om, det også blev pindsvinets sidste dag, så endte det heldigvis ikke sådan.

Nogle forbipasserende så det i åen, og fik det op, før det mistede livet.

Pindsvinet blev afleveret på Leicestershire Wildlife Hospital, hvor man har behandlet det.

Talsperson Karl Marson fra dyreværnsorganisationen RSPCA siger til Harborough Mail, at det er mirakuløst, at pindsvinet overlevede.

»Det er svært at forestille sig, at nogen bevidst vil angribe et dyr på sådan en rædselsvækkende og ufølsom en måde,« siger han.