Havarikommission siger, at både pilot og flyveleder begik fejl, da fly med 99 om bord styrtede ned i Karachi

Det var menneskelige fejl, som forårsagede et flystyrt, der kostede 97 mennesker livet, i den pakistanske storby Karachi i sidste måned. Det viser en foreløbig rapport fra havarikommissionen onsdag.

- Hverken piloten eller flyvelederen fulgte de vedtagne standardregler, siger Pakistans luftfartsminister, Ghulam Sarwar Khan, som onsdag orienterede parlamentet om rapporten.

Flyet fra Pakistan Airlines (PIA) styrtede ned i et boligområde den 22. maj, efter at begge flyets motorer svigtede, da det lagde an til landing i Karachis lufthavn.

To af de 99 ombordværende overlevede flystyrtet.

Ifølge den pakistanske luftfartsminister var piloterne optaget af en diskussion om coronaviruspandemien, da de skulle til at lande flyet - en Airbus A320.

- Piloten og andenpiloten var ikke fokuserede, og de fortsatte hele tiden diskussionen om coronavirus, siger han.

Franske eksperter og specialister fra luftfartsindustrien har assisteret de pakistanske havarieksperter med deres undersøgelser af flystyrtet og analyserne af data fra flyets to sorte bokse.

Flyet var 100 procent klar til flyvning. Der var ingen tekniske fejl, fastslår den pakistanske minister på baggrund af den foreløbige rapport.

Flyets vinger skar sig gennem hustage og sendte flammer og røgsøjler i vejret, inden det ramte en gade og udløste en mange timer lang redningsaktion.

Der har ikke været rapporter om omkomne i det tæt befolkede område.

Flystyrtet skete, få dage efter at den kommercielle lufttrafik blev genoptaget efter at have været nedlukket på grund af coronapandemien.

Passagerflyet var på vej fra Lahore i det nordøstlige Pakistan til Karachi, der ligger i det sydlige Pakistan ud til Det Arabiske Hav.

Flyet havde været i drift siden 2004 og blev opkøbt af Pakistan Airlines et årti senere. Det havde fløjet i omkring 47.100 timer.

/ritzau/AFP