Iran er i fuld gang med at efterforske årsagerne til det flysttyrt ved Teheran, der onsdag kostede alle 176 ombord livet.

Nu kommer efterforskerne med en overraskende oplysning.

Ifølge AFP oplyser Irans luftfartsmyndighed i den foreløbige havariundersøgelsesrapport, at besætningen på Boeing 737-flyet fra Ukraine International Airlines kke udsendte et nødråb over radioen.

I stedet forsøgte piloterne at vende flyet og vende tilbage til lufthavnen i Teheran - men uden held.

Ifølge havarikommissionen stod flyet allerede i brand i luften som følge af tekniske problemer. Det styrtede ned kort efter at være lettet fra Teherans lufthavn. Samtlige 167 passagerer og ni besætningsmedlemmer mistede livet.

Årsagen til det tragiske flystyrt er indhyllet i mystik - ikke mindst på grund af den højspændte konflikt mellem Iran og USA.

De sorte bokse, der bruges til at opklare årsagen til flyulykker, er begge fundet. En iransk embedsmand er citeret for at sige, at begge bokse er beskadiget, men at det forventes, at der stadig kan trækkes data ud af dem.

Men den amerikanske flyproducent Boing kan godt glemme alt om at få boksene udleveret og undersøge, hvorfor et af deres fly styrtede ned ved Teheran.

»Vi giver ikke de sorte bokse til producenten og amerikanerne,« siger lederen af Irans civile luftfartsmyndigheder, Ali Abedzadeh, ifølge det iranske nyhedsbureau Mehr.

»Det ligger endnu ikke fast, hvilket land der vil få udleveret de sorte bokse til efterforskningen,« siger Ali Abedzadeh.

Han tilføjer, at i henhold til internationale luftfartsregler har det land, hvor et fly styrter ned, ret til at foretage undersøgelsen.

»Denne ulykke vil blive efterforsket at Irans luftfartsmyndigheder, men ukrainerne kan også være til stede under efterforskningen,« lyder det.

Der var mange internationale passagerer på det forulykkede fly.

Ud over 82 iranske passagerer var 63 canadiere, 11 ukrainere, ti svenskere, fire afghanere, tre tyskere og tre briter om bord.

Flystyrtet skete, få timer efter at Iran angreb to militærbaser i Irak.

Det er uvist, om missilangrebet i Irak og flystyrtet i Iran har noget med hinanden at gøre.

Opdateres...