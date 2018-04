Besætningen på to forskellige fly rapporterer om at have set ukendt objekt passerede over dem, mens de fløj over Arizonas ørken den 24. februar.

Der opstod noget af en forvirring, da piloten på et Learjet fly meddelte til kommandotårnet, at der var et ukendt fartøj, der havde fløjet direkte over dem.

Det skriver det norske TV2.

I kommandotårnet i Albuquerque havde man ingen information om yderligere lufttrafik, og derfor begyndte man straks at undersøge, hvad det mystiske flyvende objekt kunne være.

De amerikanske luftfartsmyndigheder har offentliggjort radiokommunikationen fra øjeblikket, hvor piloten opdager det ukendte fartøj. Her spørger piloten først om kommandotårnet ved, hvem der passerede flyveren for et kort øjeblik siden, men da de ikke kan give noget svar, kommer konklusionen prompte.

Det må være en UFO.

Learjet-flyet fløj for Phoenix Air, men var ikke den eneste, der skulle komme til at opleve det ukendte fartøj den dag.

Kontroltårnet i Albuquerque fik umiddelbart efter kontakt med et American Airlines fly, der flyver et stykke bag det andet fly. Her fik piloten besked på at melde ind, hvis man så noget usædvanligt.

»Det er American 1095. Ja, noget passerede netop over os. Jeg ved ikke, hvad det var, men det var mindst tusinde fod over os. Det var lige over os,« forklarede piloten.

Piloten var ikke sikker på, om det kunne have været en luftballon eller noget lignende, men beskriver det som en stor skygge flere tusinde meter over flyet.

Hvorvidt der reelt set var tale om en UFO vides ikke, men de amerikanske myndigheder har i flere årrækker brugt mange ressourcer på at efterforske UFO-observationer.

I december sidste år kom en anden pilot, David Fravor, med en udtalelse om, at han helt bestemt havde set en UFO. Pilot beskriver det som en 12 meter lang oval genstand, der svævede over havoverfladen.

»Jeg siger dig, det var ikke fra denne verden. Jeg er ikke gal, jeg har ikke drukket. Efter 18 år som pilot har jeg næsten set alt, hvad der er at se, og dett var intet jeg før har set, sagde piloten.