Vi havde aldrig sat os bag styrepinden i cockpittet, hvis vi havde vidst, hvad vi ved nu.

Sådan lyder de chokerende udtalelser fra flere 737 Max 8-piloter efter, at der er kommer nye oplysninger om Boeings skandaleramte fly.

En pilot betegner sågar det at flyve Max 8 som at flyve med bind for øjnene i en mørk skov og 'ren kamikaze.'

De topmoderne fly fra den amerikanske flyproducent blev betragtet som nogle af de bedste og mest sikre passagerfly.

Medarbejdere på Boeing-fabrikken i Washington arbejder på et 737 Max fly. Foto: Lindsey Wasson

De seneste år har hundredvis af Boeing 737 Max 8-fly fløjet tusindvis af passagerer rundt i verden, og flere af verdens førende flyselskaber har bestilt flytypen.

To katastrofale flystyrt på mindre end et halvt år har brat ændret på det billede:

Over det meste af verden har 737 Max 8 nu fået flyveforbud, og myndighederne har indledt en systematisk undersøgelse af, hvordan to helt nye fly - tilsyneladende uden grund - kunne styrte i jorden kort efter take off.

I alt 346 uskyldige mennesker mistede livet i de to styrt.

Et udsnit af de fly fra Southwest Airlines, som fik flyveforbud efter de to styrt. Foto: Mike Blake

I oktober sidste år styrtede et 737 Max 8 fra Lion Air-fly i Indonesien ned efter kun få minutter i luften, og ikke engang seks måneder senere forulykkede et fly af samme type fra Ethiopian Airlines .

Flyets sorte bokse og haverikommissionerne afslørede kort efter styrtet i marts, at der var flere lighedspunkter i de to tragedier, og mistanken faldt hurtigt på flyets software.

Sagen bliver nu kaldt for en af de største skandaler i luftfartens historie.

Søndag aften afslørede den australske udgave af programmet 60 Minutes nye rystende detaljer i sagen.

For six terrifying minutes a Boeing 737MAX took 157 innocent passengers on a rollercoaster of terror. The pilot fought to control the plane, but it had a mind of its own and crashed to earth. 8.40 TONIGHT on #60Mins: How could an air disaster like this happen, not once but twice? pic.twitter.com/csPklVvZ57 — 60 Minutes Australia (@60Mins) May 5, 2019

De nye afsløringer drejer sig om flyets advarselssystem MCAS, som skal advare piloten, hvis en af flyets sensorer leverer mangelfulde eller fejlagtige data til cockpittet om flyets hældning i luften.

Nu siger piloterne, at de slet ikke var blevet uddannet i at bruge systemet. De anede ikke, hvilken funktion systemet havde, eller hvordan de skulle betjene det.

Talsmanden for den amerikanske pilotforening, Dennis Tajer, siger til 60 Minutes, at han er chokeret over de nye oplysninger.

»Der var et system på flyet, som vi ikke kendte til,« siger en anden pilot til programmet.

»Det var ikke i vores manualer. Vi var ikke trænet til at bruge det. Det var som at have bind for øjnene i en mørk skov.«

Luftfartseksperter udtaler også til programmet, at systemet er baseret på data fra en sensor uden sikkerhedskopiering og betegner det som 'ren kamikaze.'

En af lydfilerne fra cockpittet på Lion Air-flyet afslører, hvordan en af piloterne desperat bladrede rundt i flyets manual for at finde årsagen til, at flyet opførte sig, som det gjorde.

Systemet er designet sådan, at de automatisk tager kontrol over flyet med ti sekunders mellemrum og gentagende gange retter flyets næse mod jorden for at forhindre, at flyet styrter direkte mod jorden.

FILE PHOTO: A Boeing 737 MAX 8 sits outside the hangar during a media tour of the Boeing 737 MAX at the Boeing plant in Renton, Washington December 8, 2015. REUTERS/Matt Mills McKnight/File Photo Foto: Matt McKnight

Søndag udsendte Boeing en pressemeddelelse, hvor flyproducenten erkender, at man i flere måneder havde undladt at gøre flyselskaber og luftfartsmyndigheder opmærksomme på, at advarselssystemet ombord ikke virkede efter hensigten.

Boeing oplyser, at man måneder inden flyets debut i 2017 vidste, at advarselssystemet kun virkede, hvis man installerede en indtil nu valgfri funktion. Boeing understreger dog, at ændringen ikke har udgjort en selvstændig sikkerhedsrisiko.

Det er den amerikanske luftfartsmyndighed FAA sådan set enig i, men man kritiserer alligevel Boeing for ikke at have varslet flyselskaber og piloterne om ændringerne.

Siden ulykken i Etiopien har 737 MAX-fly været ramt af et flyveforbud i store dele af verden. Samtidig har Boeing indstillet leveringer af flytypen, mens de to styrt undersøges af blandt andre de amerikanske luftfartsmyndigheder.