Siden et ukrainsk fly onsdag styrtede ned i Iran og efterlod samtlige passagerer døde, har hele verden fulgt med i opklaringsarbejdet.

Der var 63 canadiere på flyet, og landets premiereminister Justin Trudeau har efterfølgende meldt ud, at han mener at have bevis for, at flyet blev skudt ned af Iran.

Det har Iran dog blankt afvist.

En af stridspunkterne om årsagen til flystyrtet drejer sig om, hvorvidt styrtet skyldes en motorfejl eller andre tekniske udfordringer. Nu har CNN dog gennem den ukrainske udenrigsminister Vadym Prystaiko hørt den ukrainske pilots sidste ord. Og de tyder ikke på, at der var kaos i flyet inden styrtet.

CNN's korrespondent Clarissa Ward fortæller, at den ukrainske udenrigsminister har fået optagelserne fra cockpit-samtalerne mellem piloten og lufthavnen i Teheran, Irans hovedstad.

Der var ingen tegn på fare eller problemer med motoren, fortæller hun.

Tværtimod var det sidste, piloten sagde til lufthavnen i Teheran:

»Alt er fredfyldt og okay,« læser Clarissa Ward op af citatet.

I løbet af fredagen er det kommet frem, at pilotens kone frarådede sin mand at tage den præcise afgang. Hun var bange for, om den igangværende konflikt mellem USA og Iran kunne ramme hendes mand som pilot.

På tragisk vis fik hun ret.

Det har vakt opsigt, hvordan iranerne har håndteret oprydningsarbejdet efter flystyrtet. Særligt har det fået kritik, at ulykkesstedet ikke blev ordentligt afsikret.

Iranerne fortæller selv, at de vil forklare yderligere om årsagen til styrtet i løbet af lørdagen.