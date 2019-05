En australsk pilotelev har fløjet bevidstløs i hele 40 minutter. En tur, der tog ham ind over lufthavnen i Adelaide.

Han havde ikke spist morgenmad, inden han begyndte flyveturen.

Manden var på en solotur fra Port Augusta til Parafield, en lufthavn for pilotelever i Adelaide, en tidlig morgen i marts i år.

De forsøgte forgæves at kalde den bevistløse pilot fra kontroltårnet i Adelaide, men han svarede ikke.

En anden pilot i området blev bedt om at hjælpe, og han kunne rapportere, at den bevistløse pilot var kommet til bevidsthed igen ude over vandet sydvest for byen.

Trafikkontrollen fik endelig radiokontakt med manden og hjalp ham til en sikker landing i Parafield. Det skriver 9news.com.au.

Det står ikke klart, om han faldt i søvn eller besvimede under flyvningen.

Nu har flyveskolen indført nye og skrappere regler for deres elever. De skal blandt andet føre regnskab med deres søvnvaner og måltider.

Det er konsekvensen, efter at piloten har indrømmet, at han ikke havde fået morgenmad, før han steg om bord i det lille fly samme morgen.

»Under flyveturen indtog piloten kun en flaske Gatorade, noget vand og en stykke chokolade under opholdet i Port Augusta,« siger rapporten.

»Piloten sagde yderligere, at han havde sovet meget uroligt natten før flyveturen. Han var ved at komme sig over en mild forkølelse.«

Det australske bureau for tranportsikkerhed siger, at denne hændelse understreger, hvor vigtigt det er, at piloterne er i stand til at føre et fly. At de tager ansvar for deres eget helbred.

Bureauet siger også, at flyveskolen har udtalt, at den vil give eleverne bedre råd om søvnbehovet og dets virkning på sikkerheden på flyet.