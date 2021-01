Det må være tæt på en verdensrekord: Endelig er han sluppet ud af et amerikansk hospital i Texas efter ikke mindre end 243 dages behandling for et covid-19-tilfælde.

Ikke underligt, at han gav et jubelbrøl med armene i vejret, da han forlod hospitalet.

Den britiske pilot Nicholas Synnott arbejder som pilot for det britiske luftfartsselskab British Airways, og han blev syg, efter han ankom til Houston, Texas, i marts 2020. Det skriver Sky News.

Den 59-årige blev med det samme indlagt på UT Health og Memorial Hermann Hospitalet, og han blev hurtigt tilsluttet en hjerte- og lungemaskine.

Piloten Nicholas Synnott er på vej til at blive udskrevet efter 243 dages behandling for coronavirus. Foto: Affotograferet fra video Vis mere Piloten Nicholas Synnott er på vej til at blive udskrevet efter 243 dages behandling for coronavirus. Foto: Affotograferet fra video

I de over otte måneder, han blev behandlet, veg hans 54-årige kone Nicola ikke fra hans side.

»Hvert organ i hans krop var påvirket af infektionen med covid-19,« siger kardiologen Buswajit Kar til tv-stationen ABC 30 News:

»Men fordi hans helbred var så godt, fordi han var pilot før sygdommen, kunne han klare alt dette, og han kunne overleve noget så voldsomt som sygdommen. Vi blev først og fremmest overvældet af glæde ved at se, at en så syg mand som ham kunne klare det.«

Nicholas Synnott er allerede hjemme i Betchford i hjemlandet England, eftersom han blev frigivet fra hospitalet før jul.

Fotos og video fra hospitalet viser ham med hænderne i vejret, og han krammer medlemmer af staben, da han går ned ad gangen på sin sidste dag.

Han fortæller ABC 30, at det lykkedes ham at komme sig takket være støtten fra sin kone og tanken om at komme hjem til sine børn.

»Det var en hård tid, men vi er nået til, hvor vi er,« siger han.