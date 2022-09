Lyt til artiklen

En pilot i byen Tupelo i staten Mississippi truer med at styrte et stort fly ind i Wal Mart indkøbscenter på West Main.

Det oplyser politiet i Tupelo på Facebook ifølge flere medier, herunder VG.

Truslen siges at være opstået, da piloten ringede til alarmnummeret 911.

»Politiet arbejder på at evakuere butikkerne,« skriver de i erklæringen.

A pilot has threatened to intentionally crash this plane into a local Walmart in Tupelo, Mississippi, police say pic.twitter.com/lvWqKfwBDA — philip lewis (@Phil_Lewis_) September 3, 2022

Angiveligt har politiet fået etableret direkte kontakt til piloten. De opfordrer beboerne til at undgå området indtil videre.

Desuden skriver de:

»Med mobiliteten af ​​et fly af denne type er farezonen meget større end hele Tupelo selv.«

Ifølge politiet er flyet formentlig af typen King Air, som er et propelfly.

Dagbladet har fulgt et fly af denne type, som har cirkuleret over Tupelo på Flightradar. Lige efter klokken 15 er den væk fra radaren.

Videoer offentliggjort på sociale medier viser flyet lavt over hustage i byen.

»Beredskabet følger situationen med skæve øjne. Alle beboere bør være på vagt og følge opdateringer fra politiet,« siger guvernør Tate Reeves i en erklæring.

Opdateres …