En fransk pilot er fredag omkommet, efter han styrtede ned med sit fly midt i en helteaktion.

Piloten var nemlig i gang med at slukke en kæmpe skovbrand i Sydfrankrig.

Skovbranden raser fortsat i den franske kommune Générac, og det var derfor også her, ulykken skete, skriver det franske medie Le Parisien.

'Et fly fra civilforsvaret styrtede ned i jorden ved Générac. Mine tanker går til familien og kollegerne til piloten, som med sit uudtømmelige mod beskyttede os alle,' skriver den franske indenrigsminister Christophe Castaner på Twitter.

Det store spørgsmål fortsat er, hvad der forårsagede ulykken.

Man er ikke klar over, hvorfor brandflyet styrtede ned, andet end at det var i gang med at hælde vand over flammerne i skovområdet.

Mere end 500 brandfolk arbejder på at få skovbranden under kontrol. Mere end 130 hektar står i flammer.

Générac ligger ikke langt fra den større franske by Montpellier.