En logbog og et vidneudsagn belaster den britiske prins Andrew i sagen om den pædofilanklagede milliardær Jeffrey Epstein.

Prins Andrew var nemlig ved flere lejligheder ombord på samme privatfly som Epstein og hans unge 'sexslave', Virginia Roberts.

Sådan lyder udsagnet fra den pilot, der i begyndelsen af 00'erne var ansat af den nu afdøde finansmand, og som fløj både ham og hans gæster fra fastlandet til Epsteins private ø, Little St. James Island, nu også kendt som 'Pedophile Island' (pædofiløen, red.).

Det skriver flere medier. Blandt dem The Times og New York Post.

Sagen om den skandaleramte milliardær Jeffrey Epstein belaster den britiske prins Andrew. (Arkivfoto)

Jeffrey Epstein var anklaget for seksuelle overgreb på adskillige mindreårige piger og for at stå bag en omfattende pædofilring.

I sidste uge tog han sit eget liv i fængslet Manhattan Correctional Center, hvor han sad og ventede på sin retssag.

Var han blevet kendt skyldig, risikerede han op til 45 års fængsel.

Kredsen omkring Epstein tæller flere prominente navne som eksempelvis tidligere præsident Bill Clinton, den nuværende præsident Donald Trump og altså også den britiske prins Andrew.

Prins Andrews navn er dukket op i sammenhæng med Jeffrey Epstein. Prinsen beskyldes for at have gramset på en ung kvindes bryster. Arkivfoto

Prinsen har kendt Epstein siden 90'erne, og da nettet begyndte at stramme om rigmanden, blev prins Andrews ry og rygte også belastet.

Navnet på dronning Elizabeths næstyngste søn dukkede nemlig op i retsdokumenterne i sagen.

Her står blandt andet, at prinsen har tumlet rundt med en kun 17-årig pige (Virginia Roberts, red.) og befamlet en 21-årig kvinde.

Anklager, som er blevet kraftigt afvist af hoffet.

Epstein sad i Manhattan Correctional Center og var anklaget for menneskehandel og overgreb mod adskillige mindreårige piger. Han blev 10. august fundet død.

Den nyeste udvikling i sagen er, at piloten David Rodgers under ed har afgivet forklaring, og hans forklaring er endnu mere dårligt nyt for hertugen af York.

Piloten fastholder nemlig i sit vidneudsagn - med henvisning til sin logbog - at prinsen mindst tre gange var med på flyet sammen med Epstein og kvinden, som nu bliver omtalt som hans 'sexslave', Virginia Roberts.

Epsteins pilot anklager dog ikke prinsen for at have optrådt upassende på turene. Han konkluderer blot, at de to har opholdt sig på milliardærens fly på samme tid. Ved mindst to eller tre lejligheder.

Roberts, som siden har giftet sig til efternavnet Giuffre, er hovedvidne i sagen mod Epstein.

Jeffrey Epstein var under anklage for menneskehandel og overgreb mod adskillige mindreårige piger. Arkivfoto

Tilbage i 2015 hævdede hun, at hun under tvang fra Epstein havde haft sex med prinsen. Et udsagn, som blev kraftigt afvist af Buckingham Palace.

Billedet af prinsen og den purunge Virginia Roberts er allerede gået verden rundt.

Prinsen var på det tidspunkt midt i 40'erne, og på fotografiet hviler hans hånd på den uge piges hofte på en måde, som nok de fleste fædre vil frabede sig, at en voksen mand holder om deres teenage-datter.

Selv nægter han alt. Det samme gør slottet.

Prins Andrews navn er dukket op i sammenhæng med Jeffrey Epstein. Prinsen beskyldes for at have gramset på en ung kvindes bryster. Arkivfoto

'Bevisførelsen i denne sag er blevet afgivet i en sag, hvor hertugen ikke er part, og enhver påstand om uanstændig omgang med mindreårige er kategorisk usand,' hedder det i en erklæring fra hoffet, hvor man også peger på, at der, på nogle af de givne tidspunkter, er uoverensstemmelse mellem prinsens påståede placering og de steder, hvor han rent faktisk har opholdt sig.

'I nogle tilfælde har han opholdt sig på to forskellige kontinenter,' hedder det blandt andet.

'Det benægtes eftertrykkeligt, at hertugen af York havde nogen form for seksuel kontakt eller forhold til Virginia Roberts.'

'Ethvert krav på det modsatte er falsk og uden begrundelse,' slutter Buckingham Palace.