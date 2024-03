Han var tæt på lufthavnen, men alligevel gik det galt.

Grueligt galt.

Et lille fly med fem personer om bord, herunder tre mindreårige børn, styrtede mandag ned i Nashville.

Det skriver NBC News.

Et fly styrtede mandag ned ved Nashville. Fem omkom – herunder tre mindreårige børn. Foto: Metropolitan Nashville Police Department Handout/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Et fly styrtede mandag ned ved Nashville. Fem omkom – herunder tre mindreårige børn. Foto: Metropolitan Nashville Police Department Handout/EPA/Ritzau Scanpix

Flyet styrtede og brød i brand ved siden af en motorvej godt fire kilometer fra den nærmeste lufthavn

Flyet var lettet fra canadiske Ontario mandag aften, og de fem døde var alle canadiske statsborgere.

Af ukendte årsager havde flyet kredset over John C Tune Airport i længere tid, meddeler National Transportation Safety Board på et pressemøde.

Her blev der også afspillet en optagelse fra pilotens samtale med kontroltårnet mandag aften.

»Min motor gik ud. Jeg vil lande. Jeg ved ikke hvor. Jeg kan se lufthavnen. Jeg er for langt væk. Jeg når det ikke,« sagde piloten.

Man kan på optagelsen også høre flyvelederen.

»Fortsæt med at flyve. Hvis du kan glide ind over lufthavnen, skal de nok rydde landingsbanen til dig,« sagde han.

Piloten virkede rolig, da han orienterede kontroltårnet om den yderst kritiske situation.

Det er fortsat en gåde, hvad der forårsagede flystyrtet.