Da verden var ved at lukke ned i marts sidste år, skrev en pilot et hjerteskærende brev.

Brevet har ligget godt og bevaret – indtil nu.

Det skriver Børsen.no.

»Dette giver mig gåsehud,« skriver en Facebook-bruger til brevet, der nu vækker stærke følelser blandt mange.

Den håndskrevne besked blev efterladt på et Delta Air Lines-fly i Californiens ørken for over et år siden.

Først nu – da virksomheden skulle bringe flyet tilbage i luften, blev det velbevarede brev fundet.

Det er skrevet af piloten Chris Dennis, da verden var på vej til en kollektiv nedlukning som et resultat af coronapandemien. Han vidste ikke, at dette markerede starten på 435 dage med næsten fuldstændig stop i al luftfartsaktivitet.

»Hej pilot. Det er den 23. marts, og vi er ankommet fra Minneapolis-Saint Paul International Airport. Der løber koldt vand ned af ryggen på mig, når jeg ser en så stor del af vores fly parkeret her i ørkenen. Hvis du er her for at hente flyet, betyder det, at du har set lyset ved enden af tunnelen. Det er utroligt, hvor hurtigt det ændrede sig. Jeg ønsker en sikker rejse for den person, der henter flyet fra lageret,« står der i brevet.

Det er selve flyselskabet, der har offentliggjort et billede af brevet på deres Facebook-side. Indlægget har fået 9.200 likes og hundredvis af kommentarer.