189 mistede livet, da et Boeing 737 MAX 8-fly fra Lion Air styrtede i Indonesien 29. oktober sidste år.

Nu viser det sig, at der også var problemer med flyet dagen før. Havde det ikke været for en snarrådig pilot, der egentlig havde fri, men tilfæligvis sad i cockpittet, var det gået helt galt.

Flyet var på vej i fuld fart mod en bakke, men piloten viste sine kolleger hvordan de skulle deaktivere et defekt kontrolsystem.

Kun derfor undgik flyet at styrte, siger kilder tæt på efterforskningen til Bloomberg.

Dagen efter, den 29. oktober, lettede samme fly med en andet mandskab ombord. Her opstod der et identisk problem.

Lydoptagelser fra cockpittet tegner et billede af en besætning, der desperat forsøgt at afværge tragediien, melder nyhedsbureauet Reuters, der har talt med tre kilder, der har hørt lydfilerne igennem.

Blot to minutter efter afgang skal andenpiloten havde meldt til flykontroltjenesten, at der var 'problemer med at styre flyet'.

Andenpiloten specificerede ikke hvad, det drejede sig om, men ifølge en af kilder nævnes hastighed i optagelsen.

Genmem ni minutter kæmpede kaptajnen mod flyets systemer, der viste, at hastigheden var for lav. Derfor brugte flyet sit såkaldte trimsystem til at pege flyet mod jorden for at generere fart.

Tre minutter før styrtet lod den 31-årige kaptajn den 41-årige andenpilot overtage kontrollen med flyet, alt imens han bladrede flyets håndbog igennem for løsninger.

Men det var for sent. Flyet styrtede i Javasøen og alle 189 ombordværende omkom.

Næsten over i alt verden har MAX 8-flyene fået flyveforbud efter endnu et styrt i Etiopien, hvor alle 157 ombord blev dræbt.