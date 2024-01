En pilot fra British Airways blev efter sigenede kidnappet, tortureret og efterladt uden penge, da han med sit arbejde havde et stop-over i Syd Afrika.

Han blev angiveligt kidnappet ude foran et supermarked.

Det skriver Sky News.

En anonym kilde beskriver episoden som værende 'taget ud af en film' til mediet.

Kilden fortæller, at piloten sagde ja til at hjælpe en kvinde i nød, hvorefter han hurtigt blev skubbet ind i et køretøj og kørt væk.

Han blev angiveligt kørt væk til en fjerntliggende del af byen, hvor han blev 'slemt forslået.'

»Derefter udholdt han timevis af tortur og fysiske overgreb. Det sluttede først, da han blev efterladt pengeløs. Han er bare glad for at være i live,« uddyber den anonyme kilde.

Derfor blev flyselskabet hurtigt underrettet, som gjorde, hvad de kunne for at hjælpe lokale myndigheder med at efterforske sagen.

Flyselskabet blev nødt til at kontakte en afløser, da piloten var uegnet til at flyve flyet tilbage til London, skriver mediet.