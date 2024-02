Han flygtede fra den russiske hær til Ukraine sidste år. Nu er Maksim Kuzminov død.

»Vi kan bekræfte hans dødsfald,« lyder det i en udtalelse fra den ukrainske efterretningstjeneste.

Det skriver det ukrainske nyhedsbureau Interfax.

Maksim Kuzminov er ifølge Guardian blevet skudt på en nedkørselsrampe til en parkeringskælder ved et boligkompleks i den spanske by Villajoyosa.

Her skulle han være blevet ramt af hele 12 skud. Og det skulle være sket tirsdag i sidste uge, lyder det nu.

Det lyder videre, at spansk politi på grund af voldsomheden i første omgang troede, at der var tale om et bandeopgør – inden man blev opmærksom på Maksim Kuzminovs fortid.

Således var det i begyndelsen af august sidste år, at han deserterede fra sit job som pilot i den russiske hær.

I stedet for at transportere reservedele mellem to baser, valgte Maksim Kuzminov at sætte sin Mi-8AMTSH-helikopter ned i Ukraine.

Det var resultatet af længerevarende forberedelser.

»Jeg kontaktede repræsentanter for den ukrainske efterretningstjeneste og forklarede min situation. Jeg blev tilbudt sikkerhedsgarantier, nye dokumenter, økonomisk kompensation og eftervederlag,« har den tidligere russiske soldat ifølge Interfax sagt på en efterfølgende pressekonference:

»Vi diskuterede detaljerne og begyndte at planlægge min rute.«

Siden flyttede Maksim Kuzmino – angiveligt under et andet navn – altså til Villajoyosa, der ligger nord for Alicante, hvor han nu er fundet død.

Det vides ikke, hvem gerningsmændene er, »men fingeren peger utvivlsomt på Kreml«, som Guardian skriver.

Ifølge Sky News skulle en officer fra den russiske efterretningstjeneste da også tidligere have udtalt på tv, at man havde fået ordre om at »henrette« afhopperen:

»Vi vi finde manden og straffe ham for at forråde sine brødre,« lød det.

The Guardian skriver dog også, at der på flere russiske Telegram-kanaler stilles spørgsmålstegn ved, om han virkelig er død. Eller om det er en snedig manøvre udført af Ukraine for at få ekssoldaten til at forsvinde helt.

Hos det statskontrollerede russiske nyhedsbureau Tass, lyder det dog, at det muligvis slet ikke er Maksim Kuzmino, der er død.

Mediet citerer en anonym embedsmand fra det spanske indenrigsministerium for at sige, at »efterforskerne kan have lavet en forkert identifikation, og der kan derfor være tale om en helt anden person«.