»Jeg har en alvorlig situation her.«

Det er angiveligt de ord, en passager fik sagt via flyets mikrofon til flykontrollen, efter at piloten var blevet så syg, at han ikke var i stand til at lande flyet.

Passageren havde ingen flyerfaring og befandt sig godt 100 kilometer fra sin endelige destination. Det skriver New York Post.

Passageren befandt sig i et Cessna Caravan-fly.

Flyet er godt 11 meter langt, har plads til 14 personer og måler et vingefang på over 15 meter.

Et fly magen til denne model blev nødlandet af en passanger. Foto: Romeo Gacad/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Et fly magen til denne model blev nødlandet af en passanger. Foto: Romeo Gacad/AFP/Ritzau Scanpix

I topfart når flyets speedometer knap 346 kilometer i timen.

Men den topfart skræmte ikke passageren, der overtog styringen af flyet.

Passageren blev guidet af flyledere fra Palm Beach International Airport.

Kilometer for kilometer blev passageren guidet igennem luften. Til sidst landede passageren flyet i Palm Beach International Airport, som ifølge en rapport fra lufthavnen var en 'sikker og stabil landing.'

»Det er første gang, jeg nogensinde har hørt om, at en af disse fly er blevet landet af en person, der ikke har nogen luftfartserfaring,« siger John Nance, der er ekspert i luftfart.

Navnet på passageren der nødlandende på flyet er ikke blevet frigivet, skriver mediet. Hvordan og hvorfor piloten blev syg er heller ikke oplyst.