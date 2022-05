»Vi slap afsted med det,« sagde Boris Johnsons personlige sekretær i en nu offentliggjort besked. Onsdag var en dårlig dag på kontoret for premierministeren.

Martin Reynolds besked var til en kollega i Downing Street, og handlede om den ulovlige druk- og festkultur, der har floreret under covidnedlukningerne, mens Boris Johnson har været premierminister.

Sue-Gray-rapporten, den foreløbige kulmination på måneders opklaringsarbejde, der både har involveret politiet og embedsstanden om, hvad i alverden, der er foregået i og omkring Downing Street 10, mens resten af landet var hermetisk lukket, blev offentliggjort onsdag.

Nu ved vi, at der mindst er blevet afholdt seksten ulovlige fester - og formodentligt endnu flere. Samt at tolv af disse er blevet undersøgt af politiet. Rapporten indeholdt også ni kompromitterende billeder af blandt andet Boris Johnson og finansminister Rishi Sunak, som tydeligt implicerer dem i nogle af disse fester.

‘Har du tænkt dig at træde tilbage nu. Tre ud fem briter synes at du skal’? blev Boris Johnson spurgt på en pressekonference onsdag eftermiddag.

Boris Johnson vævede, om at det vigtige nu er at komme videre med at tjene nationen, og at det der er sket naturligvis er beklageligt.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob illeborg, dækker den politiske krise i Storbritannien fra London Vis mere B.T.s internationale korrespondent, Jakob illeborg, dækker den politiske krise i Storbritannien fra London

Som ventet er rapporten yderst kritisk overfor hele kulturen i, og omkring Downing Street, og embedsmanden Sue Gray lader flaskehalsen pege direkte på topledelsen.

»Topledelsen, både politisk og officiel, må bære ansvaret for denne kultur,« skriver Sue Gray om sin egen arbejdsgiver.

»Der er ingen tvivl om, at nogle af de yngre ansatte var af den overbevisning, at deltagelse i disse begivenheder var i orden, fordi deres ledere selv deltog,« står der i rapporten.

Alligevel forsøgte Boris Johnson efterfølgende i parlamentet at trække en streg i sandet. Jovist han er den første premierminister til at få en bøde af politiet, men han fik jo kun én bøde, synes at være forsvaret.

Det endnu ubesvarede spørgsmål er så, om den holder i længden. Hvis Boris Johnson skal vippes af pinden nu, er det hans partifæller, der skal foretage kongemordet.

Forslået, men ikke slået. Boris John son nægter at gå af som premierminister Foto: LEON NEAL Vis mere Forslået, men ikke slået. Boris John son nægter at gå af som premierminister Foto: LEON NEAL

Det plejer de konservative ikke at være blege for. Margaret Thatcher forblødte langsomt politisk, fordi hun ragede uklar med partiledelsen, og BoJo har flere fjender end venner i eget parti. Men har indtil nu været en vælgermagnet, og det har sikret ham magten om ikke partiets kærlighed.

Oppositionsleder Keir Starmer opsummerede, hvad mange britere utvivlsomt føler efter nogle bizarre måneder:



»Dette er et monument over regeringens hybris og arrogance. En regering, der troede, at der var en lov for dem og en anden for alle andre,« sagde han fra talerstolen i Underhuset onsdag.

Tre ud af fem briter ønsker ifølge meningsmålinger, at Boris Johnon skal træde tilbage Foto: DANIEL LEAL Vis mere Tre ud af fem briter ønsker ifølge meningsmålinger, at Boris Johnon skal træde tilbage Foto: DANIEL LEAL

Boris Johnson virkede onsdag, som en, der har klaret skærene, men sandheden er, at der forude venter en undersøgelse om, hvorvidt han har vildledt eller løjet overfor parlamentet.

Hvis man lægger dette sammen med de meget lidet kompromitterende billeder af en premierminister, der står og skåler med sine ansatte midt i en total nedlukning, han selv har krævet – og så sønderlemmende kritik fra Sue-Gray-rapporten, er det svært ikke at have tanken, at BoJo lever på lånt tid politisk om han vil det eller ej.