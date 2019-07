En lille pige, Rom Roath Neary, på to år blev ædt levende, da hun faldt ned til en flok krokodiller på familiens farm. Det oplyser politiet i Cambodja.

Hun gik tilsyneladende væk fra huset, der ligger nær Siem Reap, søndag morgen og blev ikke set i live igen.

Rom Roath Nearys mor, opdagede ikke, at hun forsvandt. Hun havde travlt med at tage sig af sit nyfødte barn.

Da pigens far, Min Min, kom hjem ved 10-tiden, begyndte han straks at lede efter hende.

Alt, hvad den 35-årige Min Min fandt, var datterens hoved, uden hud, på jorden i et betonaflukke, hvor krokodillerne svømmer i en pool.

Moderen May Is på 32 år brød sammen i tårer, mens hun knugede den dræbte datters hoved i sit skød. Det skriver The Sun.

»Hendes far kunne kun finde hendes hoved i krokodillernes aflukke. Der blev hun dræbt af krokodillerne,« oplyser politibetjenten Chem Chamnan.

Pigen var alene hjemme med sin mor, da tragedien skete. Moderen havde for nylig født et barn, det tredje, og havde travlt med at passe det.

Den lille pige gik hen for at lege ved krokodillefarmen, og hegnet, som var sat op omkring krokodillernes pool, kunne ikke holde hende fra at falde ned til vilddyrene.

Och Sophen, der er chef for politiet i Siem Reap kommune, siger, at moderen på et tidspunkt ikke kunne se den toårige Rom.

»Da faderen kom hjem, kunne han heller ikke finde sin datter i huset. I stedet fandt han et kranium i krokodillefarmen.«

Faderen kunne bekræfte, at datteren faldt ned til krokodillerne, som derefter dræbte hende. Kun hendes kranium var tilbage.

Krokodillerne holdes på farme for at blive brugt til læder og kød.