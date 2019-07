En lille pige på 16 måneder omkom søndag efter at være blevet efterladt i en varm bil.

Det skriver mediet ABC11, der også melder, at politiet i den amerikanske by Sioux City i staten Iowa blev tilkaldt kl. 16 lokal tid. På det tidspunkt var temperaturen på 36 grader, men tidligere havde termometret vist 42 grader.

Ifølge det amerikanske medie var den lille pige ikke ved bevidsthed, da politiet kom frem til bilen.

Pigen blev senere erklæret død på Unity Point St. Luke's Hospital.

Det er endnu uvidst, hvor længe den lille pige har været efterladt i bilen.

Dødsfaldet efterforskes som en mulig 'varm bil-sag', men politiet vil ikke udelukke noget, før det har fået resultatet fra obduktionen, der fandt sted tirsdag.

Hvis dødsårsagen som forventet viser sig at være pga. varmen i bilen, er det 16. gang i år, at et barn dør som følge af en såkaldt 'varm bil-sag'. Det skriver KidsAndCars.org, der er en nonprofit organisation.

Selvsamme KidsAndCars.org skriver, at der i gennemsnit omkommer 38 børn om året i USA som følge af 'varm bil-sager'. Sidste år var tallet dog helt oppe på 52.