Donald Trump kiggede ud over salen, hvor der var jubel – men også tydelige buhråb og piften.

»Wow, der er mange følelser herinde,« sagde han.

For der var godt gang i publikum, da den tidligere amerikanske præsident i weekenden mødte op til Sneaker Con – en art sneakerfestival – i Philadelphia.

Med sig på scenen havde Donald Trump sit nyeste påhit: En gylden sko i eget brand kaldet 'Never Surrender high-tops'. Til en pris af 399 dollar, knap 2.800 kroner.

Donald Trump med sin gyldne Trump-sneaker. Foto: Chip Somodevilla/AFP/Ritzau Scanpix

»Det er noget, som jeg har talt om i 12, 13 år. Og jeg tror, at det bliver en stor succes,« som det lød fra scenen.

Hvorfra Donald Trump også fik nævnt, at der var kø hele vejen rundt om bygningen i forbindelse med hans besøg.

»De har aldrig set så lang en kø,« som han konstaterede.

»De har aldrig haft så stort et fremmøde,« som det senere lød.

Den grædende kvinde, Donna Bernhard. Foto: Chip Somodevilla/AFP/Ritzau Scanpix

Men der var altså også tydelige buhråb undervejs, mens Donald Trump talte fra scenen, hvor tingene dog også pludselig tog en anden drejning.

For indledningsvist havde Donald Trump bemærket end kvinde på forreste række: Iført 'Trump 2024'-trøje. Og grædende.

Kvinden ved navn Donna Bernhard hev han på et tidspunkt op på scenen, hvor de krammede. Mens hun stadig græd.

»Vi har brug for ham. Han er kristen, han er en god og ærlig mand. De er efter ham uden nogen grund. Gå ud og stem på Trump,« sagde hun i mikrofonen, da hun fik lov at sige et par ord i den.

Donald Trump med sine sneakers. Foto: Chip Somodevilla/AFP/Ritzau Scanpix

Og det var i øvrigt dagen efter, at Donald Trump ved retten i New York var blevet dømt til at betale 355 millioner dollar (godt 2,4 milliarder kroner) i en i civil bedragerisag.

Udsagnet blev igen mødt med massive buhråb, der dog efterfølgende gik over i taktfaste tilråb:

»USA, USA, USA, USA.«

Til sidste konkluderede Donald Trump:

»Det har været en noget anden folkemængde, end jeg er vant. Men jeg elsker jer,« sagde han.