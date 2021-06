Da den forhenværende amerikanske præsident Donald Trump fandt ud af, hvad den tidligere britiske premierminister Theresa May tjente på at holde taler, sagde han angiveligt, at han ville betale det samme beløb for at slippe for at høre på hende.

Det hævder den kontroversielle britiske tv-personlighed Piers Morgan.

I et indlæg i The Spectator, hvor han også kommer omkring tv-serien 'Venner', som han ikke bryder sig om, og den brasilianske fodboldstjerne Neymars beskrivelse af den perfekte fodboldspiller, nævner han også en samtale, som han på et tidspunkt har haft med Donald Trump.

I den samtale skal Piers Morgan – der for ikke så længe siden stoppede som vært på tv-programmet 'Good Morning Britain', efter han blev kritiseret for sine krasse bemærkninger om hertuginde Meghan – have talt med den forhenværende præsident om Theresa May, og hvad hun tjener på at holde taler.

Piers Morgan. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Piers Morgan. Foto: MARIO ANZUONI

Det hele indleder han i The Spectator med at skrive:

»Var det kun mig, der var forundret over at høre, at Theresa May har skrabet mere end en million pund ind på virksomhedsforelæsninger, siden hun forlod nr. 10 (Downing Street nummer 10 er den britiske premierministers officielle residens og tjenestebolig, red.)?«

Derefter fortæller han, at han engang talte med hende til en Specator-fest:

»Det var så fængslende, at da jeg kom hjem, kunne jeg ikke huske noget af det, hun havde fortalt mig,« skriver han.

ARKIVFOTO af Theresa May og Donald Trump fra 2018. Foto: Hannah Mckay Vis mere ARKIVFOTO af Theresa May og Donald Trump fra 2018. Foto: Hannah Mckay

»Da jeg lige før det seneste amerikanske valg informerede Donald Trump om, at fru May bliver betalt mere end 100.000 pund for en tale, eksploderede han i en hånende latter og udbrød: 'Laver du grin med mig? Jeg ville betale 100.000 pund for ikke at høre hende tale',« hævder Piers Morgen, at Trump sagde.

Donald Trump og Theresa Mays forhold har tidligere været sat under lup – og det vakte særligt opsigt, da de to blev set holde hinanden i hånden, da de to mødtes kort efter, Trump var blevet indsat, og gik en tur gennem Det Hvide Hus.

Ifølge Mays tidligere stabschef kom det angiveligt bag på hende, da Trump pludselig havet taget hendes hånd, skriver Sky News.

Den forhenværende britiske premierminister har også tidligere i år selv fortalt, at hun »aldrig vidste, hvad man kunne forvente« fra Trump.

»Med Donald Trump vidste jeg aldrig, hvad jeg skulle forvente – fra at blive tilbudt, nogle gange bogstaveligt, en venskabelig hånd til at høre ham sætte spørgsmålstegn ved centrale principper i den transatlantiske alliance,« har hun ifølge Sky News skrevet i Daily Mail:

»Når en britisk premierminister går ud til et fælles pressemøde med medier fra hele verden og er usikker på, om den amerikanske præsident, der står ved siden af hende, er enig i, at NATO er et skjold for vores fælles forsvar, så ved du, at du lever i ekstraordinære tider.«