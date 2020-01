»Skamløst og skammeligt.«

Den britiske radiovært og tv-personlighed Piers Morgan er blot én af mange, der er stærkt utilfredse med en video, som den australske premierminister - Scott Morrison - har delt om de brande, der hærger i landet.

Videoen, som blev delt på Morrisons Twitterprofil lørdag, er en såkaldt kampagnevideo, der skulle vise den australske regerings indsats mod brandene, mens der også vises billeder af premierministeren, der besøger nogle af de ramte steder.

Flere mener dog, at den er både 'tonedøv' og 'smagløs'.

We’re putting more Defence Force boots on the ground, more planes in the sky, more ships to sea, and more trucks to roll in to support the bushfire fighting effort and recovery as part of our co-ordinated response to these terrible #bushfires pic.twitter.com/UiOeYB2jnv — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) January 4, 2020

Blandt andet på grund af den underlægningsmusik, der er brugt i den 50 sekunder lange video, og fordi nogle mener, at videoen mere er en form for selv-reklame for Scott Morrison.

'Wow. En selvpromoverende reklame med plat elevatormusik? Dette er en af de mest tonedøve ting, jeg nogensinde har set et lands leder udsende under en krise,' skriver Piers Morgan på Twitter og fortsætter:

'Skamløst og skammeligt.'

Heller ikke den politiske redaktør hos The Guardian, Katarine Murphy, er begejstret:

'Scott Morrisons politiske reklame er et bizart udtryk for selvkærlighed, mens brandfolk kæmper for at redde Australien,' lyder overskriften på hendes klumme i avisen.

Kritikken lægger sig oveni voldsomme diskussioner af regeringens politik samt den figur, som Morrison har gjort ved besøg i lokalområder.

Her har indbyggere beskyldt ham for at være ufølsom, og enkelte har nægtet at give hånd til premierministeren.

Morrison forsvarer på Twitter videoen med, at den beskriver regeringens indsats.

'Videoen kommunikerer blot regeringens politiske tiltag og de handlinger, som regeringen har sat i værk, til offentligheden,' skriver han.

Videoen er udarbejdet af Morrisons kommunikationsmedarbejdere. Den er godkendt af premierministeren.

Mindst 24 mennesker har indtil videre mistet livet i de naturbrande, der hærger i Australien lige nu.

