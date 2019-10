»Det er muligt, at jeg er blevet verdens mest hadede 18-årige.«

Sådan siger en norsk teenager ved navn Pia Olden fra Bjugn i Sør-Trøndelag til NRK.

Forklaringen bag det voldsomme citat skyldes, at Pia Olden for en uges tid siden delte et måltidsbillede på Facebook - et måltid bestående af hendes egen hest, Drifting Speed, som blev aflivet sidste år.

'En fredagsmiddag med stil til aften. Vi fik fint besøg og måtte servere det bedste kød, vi kunne finde. Heldigvis kunne inderfileten af min egen Drifting Speed, som vi desværre måtte slagte i 2018, hentes op fra fryseren,' skrev Pia Olden blandt andet i opslaget.

Flere internationale medier - deriblandt Daily Mail og New York Post - har skrevet om opslaget, som ifølge den 18-årige har medført en lang stribe af dødstrusler og hadefulde beskeder.

'Jeg håber, du rådner op i helvede', 'du er syg i hovedet' og 'det er umenneskelig opførsel at spise sin egen hest' er blot en lille bid af de beskeder, den norske teenager har modtaget, og som NRK har set.

Beskeder, som har chokeret Pia Olden dybt.

»Mange skriver til mig, at jeg er psykopat, at de håber, jeg ikke får børn, og at jeg bør fratages retten til at have dyr,« siger hun til det norske medie.

Hvad synes du? Er det ok, at den norske teenager spiste sin egen hest?

»I aviserne bliver jeg beskrevet som en koldblodig morder, som pludselig gik ud i stalden og dræbte min hest, fordi jeg blev sulten,« fortsætter hun og understreger, at dette er langt fra virkeligheden.

Hun understreger over for NRK, at Drifting Speed havde en smertefuld skade, som ikke blev bedre, og at en aflivning var eneste mulighed.

Hun fortæller, at hun græd på vej mod slagteriet, og at hun er meget ked af de reaktioner, hun har modtaget i kølvandet på Facebook-opslaget. Hun fortæller endvidere, at hun er skræmt af de mange dødstrusler, men at hun ikke fortryder, at hun spiste sin egen hest.

Over for Dagbladet kalder hun desuden hestekød for en delikatesse og siger, at måltidet var 'noget af det bedste kød, hun nogensinde har spist'.