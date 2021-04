Der er som sådan ikke noget ulykkeligt i, at en 99-årig mand, der har levet et godt og virksomt liv, stedes til hvile.

Begravelsen af prins Philip lørdag forløb præcis som kongehuset ville have ønsket det. Uden fodfejl og uden ballade.

Dronning Elizabeth har i ugevis kaldt til familieenhed efter Harry og Meghans sprængfarlige interview med Oprah Winfrey, hvor de ikke lagde fingrene imellem i forhold til kritik af kongehuset.

Den britiske presse har brugt hele ugen på at spekulere på, hvordan genforeningen i fuld offentlighed mellem de to brødre, William, og Harry, ville være.

Her ses de to brødre prins William og Harry. Foto: ALASTAIR GRANT Vis mere Her ses de to brødre prins William og Harry. Foto: ALASTAIR GRANT

Der blev sporestregs kommenteret på at de ikke sad ved siden af hinanden i kirken. Men konspirationsteorierne faldt lidt til jorden, da brødrene på vej ud gik ved siden af hinanden og snakkede sammen som de to søskende de er.

Det var en begravelse, der mest af alt vil blive husket for, hvor anderledes vilkårene var. Jovist, Philip havde bedt om en underspillet begravelse – men næppe så underspillet som denne.

Det mest ikoniske billede fra begravelsen var af dronning Elizabeth, der sad med sort mundbind på helt alene på en kirkebænk i den store sal.

Billedet er ikonisk, fordi det rammer vilkårene ind for så mange andre begravelser under covid-epidemien. Mere end 150.000 briter er døde som følge af covid, og deres begravelser var endnu mere nedbarberede. Ofte kunne de sørgende familier slet ikke være med.

Klædt i sort og med mundbind sad den 94-årige dronning alene. Vis mere Klædt i sort og med mundbind sad den 94-årige dronning alene.

Kongefamilien spejler samfundet og omvendt. Dette billede afspejler de barske vilkår under epidemien og vil helt sikkert være at finde i fremtidens historiebøger.

Og hvad så med kongehuset nu? Selvom de to brødre gik side om side, så er den interne krig i kongehuset næppe forbi.

Ifølge prins William, så ville Philip have ønsket at man vendte tilbage til den daglige dont så hurtigt som muligt.

Sådan vil det også blive, om end man må forvente at dronningen formodentligt trækker sig mere tilbage.

Kisten bæres ind i kapellet i Windsor Castle. Foto: DANNY LAWSON Vis mere Kisten bæres ind i kapellet i Windsor Castle. Foto: DANNY LAWSON

73 års ægteskab er slut, og den ene halvdel af det par, der har tegnet Storbritannien udadtil i 7 årtier, er her ikke mere.

Det understreger den overgangsfase, der uvægerligt kommer, når dronningen på et tidspunkt stedes til hvile ved siden af sin mand og prins Charles bliver konge.

Helt stille om kongefamilien bliver der dog næppe, når nu hverdagen genindfinder sig. Både stridighederne med Harry og Meghan og skandalen med prins Andrew truer. Men dagen i dag tilhørte den aldrende dronning og mindet om en tid der svandt