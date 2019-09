Hvad får en 21-årig norsk mand til at dræbe sin 17-årige stedsøster og gå amok med skydevåben i en moské?

Nu forklarer den terror- og drabssigtede Philip Manshaus selv årsagen til sine handlinger.

Det sker via Manshaus' advokat efter et retsmøde i Oslo mandag, hvor der skulle tages stilling til, om varetægtsfængslingen af den nu 22-årige nordmand skulle forlænges.

Philip Manshaus dukkede selv op til retsmødet, der blev holdt bag lukkede døre. Der er dog kommet billeder ud fr a retssalen, hvor Manshaus ses udføre den berygtede nazi-hilsen.

Han var bevæbnet og iført vest, hjelm og kamera, da han 10. august ankom til al-Noor-moskéen i byen Bærum ikke langt fra Norges hovedstad Oslo og åbnede ild. Han blev overmandet af to mænd i moskéen inden nogen kom alvorligt til skade.

Kort efter angrebet kom det frem, at han to timer forinden havde dræbt sin 17-årige stedsøster, og at han har højreekstreme synspunkter. Men først nu sætter Philip Manshaus - via sin advokat - ord på, hvad det var, der drev ham.

»Han siger, han følte, der var noget, han måtte gøre, og at han havde ansvaret for at gennemføre handlingerne,« siger Philip Manshaus' advokat, Unni Fries til pressen efter fristforlængelsesmødet ifølge Dagbladet.

»Han ser på det som en slags nødvendighed. Det er hans synspunkt,« fortsætter hun.

Philip Manshaus som han så ud under det første retsmøde i Oslo den 12. august. Foto: CORNELIUS POPPE Vis mere Philip Manshaus som han så ud under det første retsmøde i Oslo den 12. august. Foto: CORNELIUS POPPE

Philip Manshaus er sigtet for både drab og terror, men nægter sig skyldig.

Han erkender dog de faktiske forhold om angrebet på al-Noor-moskéen og drabet på den 17-årige stedsøster.

Ved dagens fristforlængelsesmøde ønskede Manshaus sig løsladt, mens politiet går efter en fire uger lang forlængelse af varetægtsfængslingen med krav om fuld isolation.

Det vil sige, at Manshaus ikke får ret til at udveksle breve, møde pressen eller få besøg under varetægtsfængslingen.

Det var på disse vilkår, at Philip Manshaus i første omgang blev varetægtsfængslet efter angrebet på moskéen og drabet på søsteren, men forsvareren mener ikke, at disse skærpede forhold er nødvendige.

Ved dagens fristforlængelsesmøde var Philip Manshaus' argument imod en forlængelse af varetægtsfængslingen ifølge Dagladet, at han ikke bryder sig om at sidde i fængsel.

Forsvareren Unni Fries ønsker ikke at kommentere sin klients nazi-hilsen; ej heller om hun kendte til, at han ville udføre den i retten, mens fotograferne var til stede.

Unni Fries udtaler efter retsmødet, at Philip Manshaus ikke komemr til at forklare sig yderligere overfor politiet eller på retsmøder bag lukkede døre. Der er ikke aftalt flere forhør af den terror- og drabssigtede nordmand.

Til gengæld vil Manshaus gerne tale i retten, hvis pressen er til stede, forklarer politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby.

Så længe den sigtede holder fast i det standpunkt, vurderer politiet, at det er nødvendigt at holde retsmøder bag lukkede døre.

Politiet mener stadig, at Philip Manshaus handlede på egen hånd.