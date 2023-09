Philip Paxson var på vej hjem fra sin datters fødselsdagsfejring, da han kørte igennem et område, han ikke kendte.

Derfor fulgte han en rutevejledning fra Google Maps, og det førte – angiveligt – til, at han kørte ud fra en sammenstyrtet bro, hvorefter han mistede livet.

Nu har hans familie sagsøgt Google for uagtsomhed.

Det skriver CBS News, The Guardian og Sky News.

Ulykken skete den 30. september sidste år ved den amerikanske by Hickory i delstaten North Carolina.

Der var Philip Paxson på vej hjem fra sin datters ni-års fødselsdag, da det hele gik galt.

I et opslag, som hans svigermor ifølge The Guardian har skrevet, var køreforholdene svære:

»Det var en mørk og regnfuld aften, og han fulgte sin GPS, som førte ham ned ad en asfaltvej til en bro, der førte ned i en flod,« skrev hun i opslaget:

Her ses et billede af den sammenstyrtede bro. Vis mere Her ses et billede af den sammenstyrtede bro.

»Han vil blive meget savnet af sin familie og sine venner. Det var en ulykke, der kunne have været undgået. Vi sørger over hans død.«

Philip Paxson, som var far til to, blev fundet druknet i sin bil, der var væltet på hovedet, efter han var kørt ud over kanten af den kollapsede bro.

Han blev 47 år.

Af søgsmålet, som familien har anlagt mod Google, fremgår det, at den bro, som han blev ledt hen til via rutevejledningen – Snow Creek Bridge – allerede var styrtet sammen tilbage i 2013.

Alligevel fremgik den som en farbar vej.

Det havde egentlig været planen, at Philip Paxson og hans hustru, Alicia, ville tage på campingtur i forbindelse med datterens fødselsdag, men en storm fik dem til at ændre det.

I stedet holdt de en fest med campingtema hos en ven, der bor i Hickory Woods-kvarteret.

Philip Paxson havde ifølge sagsmålet ikke været i hjemmet før den dag, og mens Alicia kørte først hjem i sin egen bil, blev han tilbage for at hjælpe med at rydde op.

Efterfølgende fulgte han angiveligt Google Maps' anvisninger for den cirka 10 minutter lange køretur hjem.

»Broen havde ingen belysning, og området var kulsort klokken 23.00,« står der ifølge CBS News i sagsanlægget:

»Mens han fulgte de farlige anvisninger, de sagsøgte på Google Map angav, kørte hr. Paxsons bil ud over den ubevogtede kant af broen og styrtede cirka seks meter ned.«

Af sagsmålet hævdes det videre, at Google i årene forinden skal være blevet gjort bekendt med, at broen var styrtet sammen, men angiveligt skal tech-giganten ikke have reageret på det ved at ændre i rutevejledningerne.

En talsmand fra Google, José Castañeda, udtaler, at har 'den dybeste sympati for familien Paxson'.

»Vores mål er at levere nøjagtige ruteoplysninger i Maps, og vi er ved at gennemgå dette søgsmål.«

Familien Paxson forlanger et uspecificeret beløb i erstatning og godtgørelse for Philip Paxsons død.

De har derudover bedt om, at sagen bliver kørt som en nævningesag.

Ud over Google omfatter Paxson-familiens søgsmål også en række private ejendoms-administrationsselskaber, der var ansvarlige for det jordområde, hvor ulykken skete.