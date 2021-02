I alt 4000 frivillige skal teste Pfizer/BioNTech-vaccinens sikkerhed og effektivitet på gravide kvinder.

De to medicinalfirmaer Pfizer og BioNTech, der har udviklet en fælles coronavaccine, indleder nu en større test af deres vaccine på gravide kvinder.

Det oplyser selskaberne torsdag.

De har iværksat et globalt forsøg med 4000 frivillige, hvilket skal være med til at vurdere vaccinens sikkerhed og effektivitet på raske, gravide kvinder.

I årevis har bioetikere samt vaccine- og graviditetseksperter argumenteret for, at gravide kvinder skal indgå i de tidlige test af vacciner til brug under pandemier. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det skulle forhindre, at gravide skal vente lang tid, fra en vaccine er blevet sendt på markedet, til de rent faktisk anbefales at tage den.

Medicinalselskaber har dog fastholdt, at det er vigtigst først at sikre sig, at vaccinen fungerer på resten af befolkningen.

I USA er medicinalfirmaer forpligtet til at udføre test på gravide dyr, før produktet testes på gravide kvinder. De test har ikke vist nogen risici.

Det internationale forsøg, som Pfizer og BioNTech har sat i søen, vil inkludere gravide kvinder, der er 18 år eller ældre.

Kvinderne kommer fra Argentina, Brasilien, Canada, Chile, Mozambique, Spanien, Storbritannien, Sydafrika og USA.

De modtager vaccinen efter mellem 24 og 34 ugers graviditet. De får to stik med 21 dages mellemrum - samme interval som alle andre.

Nogle af kvinderne modtager placebovaccine. De vil efter fødsel få et tilbud om at modtage den faktiske coronavaccine.

Pfizer/BioNTech-vaccinen er hidtil den mest benyttede i Danmark. Af den seneste opgørelse fra torsdag fremgår det, at 236.504 personer har modtaget enten det første eller begge stik med vaccinen.

/ritzau/Reuters