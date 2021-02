Pfizer/BioNTech har ansøgt styrelse i USA om, at vaccine kan opbevares ved højere temperaturer i to uger.

Coronavaccinen fra Pfizer og BioNTech skal opbevares ultrakoldt.

Men selskaberne har bedt den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, om at slække på kravene til, hvordan deres vaccine opbevares.

I stedet for at opbevare den på temperaturer mellem -60 og -80 grader, kan den i en periode op til to uger opbevares på temperaturer mellem -15 og -25 grader.

Det har selskaberne oplyst fredag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Hvis vaccinen alligevel ikke behøver blive opbevaret så koldt, som retningslinjerne hidtil har angivet, vil det blandt andet betyde, at den kan være i frysere på apoteker og hos læger.

De meget lave temperaturer kræver nemlig særlige frysere - også når vaccinen skal distribueres til forskellige lande og landsdele.

Vaccinen er taget i brug i store dele af verden. Det var den første, der kom til Danmark og rundt i EU. Danmark har vaccineret med lægemidlet siden slutningen af december 2020.

Man skal have to stik med tre ugers mellemrum, før man er fuldt vaccineret med vaccinen. Den har en effektivitet på 95 procent.

Det vil sige, at der under vaccineforsøgene var 95 procent færre tilfælde af coronavirus i den vaccinerede gruppe sammenlignet med en kontrolgruppe, der fik placebo - altså en snydevaccine.

/ritzau/