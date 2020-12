I Storbritannien har myndighederne udsendt en advarsel om, at folk, der har en historik med at få 'betydelige' allergiske reaktioner, ikke bør modtage den nye Pfizer/BioNTech-coronavaccine i øjeblikket.

Det skyldes, at to af de personer, der som de første i landet modtag vaccinen tirsdag, efterfølgende fik allergiske reaktioner.

Det skriver Evening Standard og The Guardian.

De to, der fik allergiske reaktioner, er ifølge Evening Standard ansat i det britiske sundhedsvæsen.

De er begge ved at komme sig fint, oplyses det.

Men ud fra et sikkerhedshensyn har myndighederne i øjeblikket valgt at advare mod at give vaccinen til folk, der har en tendens til at opleve 'betydelige' allergiske reaktioner mod medicin, mad eller andre vacciner.

I en udtalelse fortæller professor Stephen Powis, der er den nationale sundhedsdirektør i det britiske sundhedsvæsen, at de to, der udviste en allergisk reaktion, netop har en historik med 'betydelige allergiske reaktioner':

»Som det er normalt med nye vacciner, har MHRA (lægemiddelmyndigheden, red.) rådet ud fra et sikkerhedshensyn, at folk med en betydelig historik med allergiske reaktioner ikke modtager denne vaccine, efter to folk med en betydelig historik med allergiske reaktioner reagerede negativt (på vaccinen, red.) i går. Begge er ved at komme sig,« siger han ifølge The Guardian.

Storbritannien har som det første land godkendt brugen af Pfizer/BioNTech-coronavaccinen.

De første til at modtage vaccinen fik den tirsdag.