Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Italiens skattemyndigheder har det amerikanske medicinalselskab Pfizers afgifter under luppen.

Det skriver FiercePharma på baggrund af en artikel fra Bloomberg.

Medicinalselskabet er nemlig under mistanke for skattesvindel for flere milliarder.

I en ny undersøgelse hævder de italienske finansmyndigheder nemlig, at Pfizers italienske enhed, Pfizer Italia Srl, har skjult et overskud på mindst 1,2 milliarder euro, som svarer til mere end otte milliarder danske kroner.

Nærmere bestemt forlyder det, at Pfizer Italia Srl overførte »overskydende kapital« til Pfizers datterselskaber i USA og Holland for at undgå skatter, der kunne være helt op mod 26 procent.

Efterforskningen, der begyndte i februar, dækker 2017, 2018 og 2019. I løbet af disse år lød Pfizers samlede overskud på intet mindre end 33 milliarder dollar, hvilket svarer til mere end 246,5 milliarder kroner.

»De italienske skattemyndigheder reviderer og undersøger rutinemæssigt Pfizers skatter, og Pfizer samarbejder med sådanne revisioner og undersøgelser,« siger en talsmand for Pfizer til Fierce Pharma og tilføjer:

»Pfizer overholder skattelovgivningen og -kravene i Italien.«