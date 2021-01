På grund af opgradering af produktionskapacitet vil Pfizer reducere vaccineleveringer ifølge norsk styrelse.

Fra næste uge reducerer Pfizer sin levering af coronavacciner til Europa.

Det skriver den norske sundhedsstyrelse, Folkehelseinstituttet (FHI), i en pressemeddelelse.

Det vides endnu ikke, om det kommer til at påvirke leveringen til Danmark.

Ritzau prøver at få bekræftet oplysningen hos Pfizer og de relevante sundhedsmyndigheder.

Reduktionen skyldes, at produktionskapaciteten skal opgraderes.

Når den er gennemført, vil produktionen af vacciner kunne øges til 2 milliarder om ugen fra 1,3 milliarder nu.

Det vides ikke, hvornår Pfizer vil være tilbage til de fulde leverancer igen.

- For Norge betyder det i første omgang, at vi får 7800 færre doser i uge tre, end Pfizer tidligere havde meldt om, siger Geir Bukholm, der er områdedirektør hos FHI.

Norge stod til at modtage lige knap 44.000 vaccinedoser i næste uge. Men det falder altså til omkring 36.000.

Bukholm siger, at Norge har nok doser på nødlageret til at kompensere for nedgangen i leveringerne.

Danmark stod til at modtage 64.233 vacciner fra Pfizer/BioNTech i næste uge.

