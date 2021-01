Pfizer planlægger samtidig undersøgelser af vaccinens effekt mod den nye coronavariant opdaget i Sydafrika.

Medicinalselskaberne Pfizer og BioNTech har gennemført test af vaccineeffekten mod en ny og mere smitsom variant af coronavirus først opdaget i Storbritannien kaldet B117.

Her viser de foreløbige resultater, at vaccinen er effektiv og neutraliserer virusset. Det melder Phil Dormitzer, en af Pfizers førende vaccineforskere.

- Vi har testet vaccinen på 16 forskellige mutationer, og ingen af dem har haft en synderlig indvirkning på vaccinen. Det er en god nyhed, siger han.

Dormitzer bemærker samtidig, at en anden mutation fundet i en variant af coronavirusset opdaget i Sydafrika, stadig bekymrer forskerne.

Pfizer planlægger at igangsætte undersøgelser af vaccinens effekt mod den nyopdagede variant fra Sydafrika med mutationen kaldet E484K.

Undersøgelserne af vaccineeffekten på den britiske variant er blevet udført med blod fra mennesker, der havde modtaget vaccinen.

Undersøgelserne af varianten fra Sydafrika vil foregå på samme måde, og medicinalvirksomheden håber at blive klogere inden for få uger.

Forskere har udtrykt bekymring for, at de vacciner, der rulles ud, muligvis ikke er i stand til at beskytte mod nye varianter. Især den, der er blevet opdaget i Sydafrika.

Simon Clarke, lektor i cellulær mikrobiologi ved University of Reading, sagde i sidste uge, at varianten opdaget i Sydafrika har "en række mutationer", der har mere omfattende genetiske ændringer i det såkaldte spike-protein.

/ritzau/Reuters