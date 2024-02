Vi kender ham for de store armbevægelser – blandt andet da han købte Spies – og hans flamboyante livs- og tøjstil.

Nu skal den norske hotelmilliardær Petter Stordalen i retten.

I en sag, der kan ende med at koste ham flere hundrede millioner kroner. Det skriver det norske finansmedie E24.

Sagens kerne er, om Petter Stordalen havde ret til at trække 800 millioner norske kroner ud af selskabet Strawberry Fields i løbet af perioden 2013-21 uden at betale udbytteskat af beløbet.

Det mener den norske stat ikke, han var berettiget til, mens Stordalen er af den stik modsatte holdning.

Den 61-årige norske milliardær har selv kommenteret sagen – på vanlig vis:

»Det er ikke noget, som tager nattesøvnen fra mig,« sagde Petter Stordalen i et interview med E24 sidste år.

Han tilføjede, at sager som denne er »en del af forretningen«.

Petter Stordalen var jublende glad, da han annoncerede købet af Spies i 2019. Foto: Janerik Henriksson/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Petter Stordalen var jublende glad, da han annoncerede købet af Spies i 2019. Foto: Janerik Henriksson/AFP/Ritzau Scanpix

Striden mellem den norske stat og Stordalen består kort fortalt i, om Spies- og hotelejeren erhvervede sig Strawberry Fields med det formål at bruge selskabet til at trække udbytter ud af selskabet eller ej.

Ejeren af et selskab i Norge har i udgangspunkt ret til at udtage udbytter fra det, uden at de bliver skattepligtige.

Men den ret bortfalder, hvis vedkommende har købt selskabet for at udnytte denne skattefordel.

Og det er netop, hvad de norske skattemyndigheder mener, Petter Stordalen har gjort.

»Staten forsøger i Stordalens sag at ændre på en regel, som har ligget fast i 70 år,« skriver Petter Stordalens advokat Kaare Andreas Shetlig i en mail til E24.

Hvis den norske stat får medhold i retten, skal Petter Stordalen betale over 200 millioner norske kroner i udbytteskat. Det svarer til cirka 131 millioner danske kroner.

Selvom det er rigtig mange penge, burde det ikke være et problem for Stordalen, som blandt andet ejer Villa Copenhagen i hjertet af København og står bag hotelkæden Hobo.

Ifølge Forbes er Petter Stordalen således god for omkring en milliard dollar, svarende til knap syv milliarder kroner.

Der er afsat en uge ved Retten i Oslo til sagen.