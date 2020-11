Mens de maskerede mænd brutalt mishandlede Petter Slengesol i flere timer, gentog han det igen og igen.

»Det må være en misforståelse. Det må være en misforståelse,« sagde han, mens slagene og sparkene ramte hans krop.

Nu kan det se ud til, at den i dag 33-årige nordmand havde ret. Det er kommet frem i retten, hvor den spektakulære sag i øjeblikket ifølge norsk TV 2 er ved at blive oprullet.

Efterforskningen har varet i mere end fem et halvt år, hvor politiet undervejs i en periode faktisk valgte at henlægge sagen på grund af manglende spor. Men sidste år ændrede alt sig – det skete, da DNA-materiale langt om længe fik politiet til at kæde overfaldet på Petter Slengesol sammen med et lignende overfald på galleriejeren og mangemillionæren Reidar Osen, der ni måneder senere var blevet udsat for stort set det samme.

Det var dog først i 2019, at efterforskerne anede et sammenhæng.

Men nu vender vi lige tilbage til den februardag i 2015, hvor Petter Slengesol om natten satte sig ind i sin nyindkøbte varebil af mærket Mercedes Vito – også den har vist sig at være en nøgle til opklaringsarbejdet.

For ud af mørket dukkede en hætteklædt mand op og sprøjtede peberspray i øjnene på den overraskede nordmand. Han blev overmandet og smidt ind i bag i sin egen bil. Han har tidligere detaljeret fortalt om mishandlingen til norsk TV 2.

I de kommende timer blev han ifølge sin egen fortælling slået, sparket, afklædt og også udsat for elektrisk tortur med en såkaldt stungun af flere hætteklædte mænd.

»Hvor er pengene? Du skal fortælle os, hvor pengene er,« lød det mange gange på engelsk fra de udenlandske kidnappere.

Til sidst blev Petter Slengesol efterladt bevidstløs og bundet i sin egen bil, der var fyldt med blod. Han har tidligere fortalt, »at der var så meget blod, at det løb ud af dørene«. Men han fik vristet sig fri og fik fundet hjælp.

Nu snart seks år senere er han ved at kunne få et svar på, hvorfor han blev overfaldet den februarmorgen i 2015. For i retten sidder to polske mænd nu anklaget for at have stået bag.

Ved torsdagens retsmøde kunne en af efterforskerne fortælle, hvordan tingene muligvis hænger sammen.

Politiet blev nemlig først sent i forløbet opmærksom på, at Petter Slengesol kun kort tid inden mødet med de hætteklædte mænd havde købte den Mercedes Vito-varevogn, han blev mishandlet i, af »en af Bergens mest kendte forretningsmænd«. Det var endda endnu ikke blevet omregistreret.

Og så var der pludselig skabt en forbindelse til overfaldet på den anden rigmand, Reidar Osen. Det var desuden DNA-spor fra en af de mistænkte i dén sag, der sidste år også kunne knyttes til Petter Slengesols varebil.

Ved torsdagens retsmøde, hvor de to polakker nu er tiltalt for begge overfald, blev en af efterforskerne direkte adspurgt om, hvorvidt den i dag 33-årige nordmand kunne være blevet forvekslet med en anden – meget mere velhavende – person den nat i 2015.

»Jeg tror, at der er meget, der tyder på det,« lød svaret.