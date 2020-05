I Paris håber små museer på øget opmærksomhed, mens Louvre og andre nationale monumenter skal være lukket.

Peterskirken i Rom blev mandag genåbnet for besøgende efter to måneders lukning under coronakrisen. I Athen blev Akropolis genåbnet sammen med over 200 andre af Grækenlands arkæologiske seværdigheder.

I Paris forbliver mange af de mest populære seværdigheder lukkede, hvilket mange mindre museer og seværdigheder nyder godt af.

I Vatikanet stod et mindre antal besøgende i kø i behørig afstand af hinanden, mens politifolk med ansigtsmasker hurtigt målte hver enkelts temperatur, før de gik lov til at gå ind i Peterskirken.

Kirken blev lukket 10. marts, da Italien som det første land indførte en meget omfattende nedlukning af samfundet. En gradvis genåbning blev indledt 4. maj.

Kirker, restauranter og caféer - i alt over 800.000 kommercielle aktiviteter - blev genåbnet i Italien mandag.

I en tale på Akropolis erklærede Grækenlands præsident, Ekaterini Sakellaropoulou, over 200 af de græske arkæologiske seværdigheder for åbnet, men kun dem, der ligger i fri luft.

Samtidig blev det tilladt at sejle over hele det græske fastland og blandt andet til Kreta. Mindre øer bliver gjort gradvist tilgængelige i juni.

Grækenlands offentlige strande blev genåbnet i weekenden. Der må her højst være 40 personer på 1000 kvadratmeter, og strandgæster skal holde mindst fire meters afstand.

I Paris ser mange af de mindre museer frem til en periode med større bevågenhed fra turister, som normalt har al deres opmærksomhed på Louvre, Centre Pompidou og andre superstjerne-museer.

"Små museer", som kulturminister Franck Riester kaldte dem i en tale tidligere i denne måned, kan holde åbent fra mandag, hvis de får tilladelse af de lokale myndigheder.

Louvre og Musée d'Orsay samt andre nationale monumenter som Eiffeltårnet forbliver lukkede indtil videre.

