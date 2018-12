20-årige Peter Gyldenkærne var på vej mod julebazaren i den danske kirke ved Champs-Élysées, da han pludselig kunne se røgsøjlerne fra Triumfbuen i det fjerne.

»Jeg kunne smage tåregassen mere og mere, jo tættere jeg kom på Triumfbuen, og der var mennesker som flygtede fra stedet,« fortæller Peter Gyldenkærne der til dagligt bor og arbejder i Paris.

Han havde hørt, at demonstranterne 'De gule veste' ville demonstrere i området denne lørdag, men som han kom tættere på den kendte bue, gik situationens alvor op for ham.

»Jeg bor ti minutter væk fra kirken, så jeg troede, at jeg bare lige kunne smutte der hen, men det var surrealistisk. Det var som at befinde sig i en krigszone.«

Peter Gyldenkærne har boet i Paris i fire måneder. Han betragter byen som et fredligt sted, og derfor var han også chokeret, da han sidste lørdag overværede optøjer mellem politi og demonstranter. Foto: Marc Killigren Vis mere Peter Gyldenkærne har boet i Paris i fire måneder. Han betragter byen som et fredligt sted, og derfor var han også chokeret, da han sidste lørdag overværede optøjer mellem politi og demonstranter. Foto: Marc Killigren

B.T. er taget ud med Peter Gyldenkærne for at se, hvor han gik, da han sidste lørdag oplevede det franske folkeoprør helt tæt på.

Til dagligt bor han hos en fransk værtsfamilie, og også de, havde advaret ham mod lørdagens begivenheder:

»De havde sagt, at jeg ikke skulle gå derop, da tingene kunne udvikle sig, men jeg blev nysgerrig og ville gerne se, hvad der skete, så jeg gjorde det alligevel.«

Den danske kirke Frederikskirken, som ligger i en sidegade til Champ-Élysées, havde inviteret byens danske beboere til julebazar, men på grund af de voldsomme optøjer, blev de i sidste ende nødt til at aflyse begivenheden og bede folk om at blive hjemme.

Der er stadig spor efter sidste weekends optøjer i det 17. arrondissement i Paris. Foto: Marc Killigren Vis mere Der er stadig spor efter sidste weekends optøjer i det 17. arrondissement i Paris. Foto: Marc Killigren

Men det vidste Peter Gyldenkærne ikke, da han gik ud af sin hoveddør lørdag eftermiddag.

»Det virkede fredligt nok, der hvor vi bor, men da jeg kom tættere på, blev jeg noget chokeret,« fortæller Peter Gyldenkærne, mens han peger i retningen af det berømte turistsymbol:

»Triumfbuen var dækket i en hvid røgsky, der var romerlys, og jeg kunne se, at der blev brændt biler af.«

På vej mod demonstrationens knudepunkt, forstod Peter Gyldenkærne, at han måtte væk fra området, hvis han skulle være i sikkerhed:

»Jeg har aldrig oplevet noget lignende, så jeg tænkte, at det var bedst at gå hjem igen.«

Peter Gyldenkærne var ikke den eneste dansker i Paris, som havde valgt at trodse lørdagens uroligheder.

Også 21-årige Andrea Krøytzer, som studerer mode, var ude lørdag sen eftermiddag:

»Jeg var langt væk fra urolighederne og drikke kaffe med en veninde, så det virkede som en normal lørdag, lige indtil vi skulle hjem med metroen.«

Fredag eftermiddag var flere hoteller og butikker i gang med at sætte træ for vinduer og døre, så demonstranter kan ødelægge dem. Foto: Marc Killigren Vis mere Fredag eftermiddag var flere hoteller og butikker i gang med at sætte træ for vinduer og døre, så demonstranter kan ødelægge dem. Foto: Marc Killigren

På grund af de voldelige kampe, var flere af Paris' metrolinjer blevet lukket, og Andrea Krøytzer kunne derfor ikke komme hjem.

»Der stod kampklar politibetjente flere steder, og jeg kunne godt se, at det var bedst bare at vente med at komme hjem, så jeg blev væk fra området i nogle timer.«

Det lykkedes i sidste ende Andrea Krøytzer at komme hjem til sin lejlighed, men hun har planer om at holde sig væk fra gaderne denne lørdag:

»Min veninde og jeg har aftalt, at vi skal se film og spise popcorn. Hun har fået fri fra arbjede på grund af urolighederne, så vi tænker, at det er bedst at blive indenfor.«

Der er blevet skrevet 'rage' (på dansk 'raseri') på en mur tæt ved Triumfbuen. Foto: Marc Killigren Vis mere Der er blevet skrevet 'rage' (på dansk 'raseri') på en mur tæt ved Triumfbuen. Foto: Marc Killigren

Heller ikke Peter Gyldenkærne har tænkt sig, at gå ud denne lørdag, da myndighederne varsler flere voldelige demonstrationer i området, hvor han bor.

Da B.T. går rundt med ham i samme kvarter fredag eftermiddag, virker det som en typisk eftermiddag i Paris.

Men Peter Gyldenkærne tror nu stadig på, at de voldsomme optøjer vil komme igen lørdag.

»I dag går man rundt fredeligt, der sker ikke noget. Paris er som, det plejer at være, men de begynder stadigvæk at barrikadere, for de ved godt, at i morgen sker det igen«