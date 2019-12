Da britiske Peter Teich mistede sin far, arvede han og søsteren 193.000 pund svarende til 1,7 millioner kroner hver.

Men en fatal fejl fra Peter Teichs side førte til, at det i første omgang så meget tvivlsom ud, at han ville få pengene at se.

På grund af en slåfejl var formuen endt hos en anden kunde hos banken Barclays, der næsten havde et identisk konto-nummer hos banken. Teich havde tastet et ciffer forkert. Hans advokat tog kontakt til bankfilialen, der angiveligt lovede, at han ville få pengene igen.

Han fik kun 25 pund igen. Det skriver the Guardian.

'På grund af en fejl fra din side endte pengene hos en anden kunde ... du blev uden tvivl fejlinformeret om, at du ville få dine penge tilbage. På grund af det har jeg givet en lille symbolsk gestus på 25 pund,' lød den chokerende melding i et brev til 74-årige Peter Teich.

Banken forsøgte tilsyneladende at bede vedkommende, der uretmæssigt blev næsten to millioner kroner rigere, til at levere pengene tilbage. Men det nægtede kunden at gøre, og så var der i udgangspunktet ikke mere at gøre.

Derfor tog Teich sagen til retten, der efter en lang juridisk kamp endte med at tvinge banken til at overføre pengene til ham.

Men det havde kostet den 74-årige mand en mindre formue at få sine penge igen. Han havde brugt et beløb svarende til lidt over 400.000 kroner på retssagen mod banken.

Derfor kontaktede Peter Teich britiske the Guardian. Herefter ombestemte banken sig angiveligt hurtigt.

Efter henvendelsen til banken udbetalte man de 400.000 kroner.

I avisen beklager banken fadæsen. Men det er ikke noget, der imponerer Teich.

»Det havde taget Barclays få dage at sende pengene tilbage, men de gjorde intet. De kunnet have sparet os alle for en masse stress og angst,« siger han blandt andet.