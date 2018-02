Anklager mod den tidligere balletmester Peter Martin bliver ikke underbygget i bestilt ekstern undersøgelse.

New York. New York City Ballet har fremlagt konklusionerne fra en bestilt undersøgelse af anklagerne mod danskeren Peter Martins, der er stoppet som chef for balletten.

Peter Martins er af tidligere dansere i balletten blevet beskyldt for seksuel chikane og fysisk misbrug.

Men undersøgelsen, der er foretaget af Barbara Hoey, en ekstern juridisk rådgiver, finder ikke, at anklagerne kan underbygges.

Det er New York City Ballet, der har bestilt undersøgelsen, skriver den amerikanske avis New York Times.

Undersøgelsen har varet to måneder. Den møder umiddelbar kritik af en af de dansere, der anklagede Peter Martins.

- Alle dækker over ham, siger Kelly Cass Boal om Peter Martins til avisen. Hun kalder undersøgelsen for hvidvask.

Bestyrelsesformanden for balletten, Charles W. Scharf, forsvarer undersøgelsen over for New York Times.

- Jeg mener, at vi har gjort alt, hvad vi kan på nuværende tidspunkt. Jeg mener, at vi har gjort, hvad der er passende, og jeg mener, at vi har gjort, hvad der er fair.

- Vi har opfordret folk til at tale, siger han.

Undersøgelsen dækker 77 interviews med nuværende og tidligere dansere.

Peter Martins har udtalt sig til New York Times gennem sin advokat.

I udtalelsen siger han, at han er "taknemmelig for konklusionerne" i undersøgelsen.

Anklagerne mod Peter Martins begyndte i starten af december.

Her blev der anonymt fremsat en beskyldning mod Peter Martins om seksuel chikane. Den kom i kølvandet på MeToo-bevægelsen, der har fyldt meget i de amerikanske medier.

Som konsekvens af beskyldningen fik Martins et midlertidigt forbud mod at undervise sin ugentlige klasse på School of American Ballet.

Samtidig fortsatte danskeren som balletmester.

Kort tid efter besluttede Peter Martins dog at tage midlertidig orlov fra jobbet.

Efterfølgende blev der rettet flere beskyldninger mod ham.

Fire tidligere og en nuværende danser ved balletten har stået frem i New York Times med beskrivelser af verbale og fysiske overgreb, der går så langt tilbage som 1993.

Det fik i starten af januar Peter Martin til at skrive til bestyrelsen, at han trak sig som balletmester. Han har dog hele tiden afvist anklagerne mod ham.

New York City Ballet er et af de to ledende klassiske balletkompagnier i USA.