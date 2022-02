Der er mange penge at hente, hvis man kan instruere film på samme niveau som Peter Jackson.

I en splinterny opgørelse fra Forbes Magazine fremgår det nemlig, at filminstruktøren, der blandt andet står bag succeser som Ringenes Herre, netop er blevet kåret som 2021s bedst betalte entertainer.

Det skriver Finans.

Kåringen kommer, efter instruktøren tilbage i 2021 kunne prale af en indtjening, der lød på 580 millioner dollar svarende til 3,8 milliarder danske kroner.

Et beløb, der primært stammer fra salget af en andel i hans virksomhed Weta Digital to Unity Software, og som ovenikøbet var det, der gjorde, at han nu er den tredje person i historien, der har opnået milladærstatus som filmskaber.

Inden Peter Jackson kunne tilskrive sig titlen som milladærfilmskaber, var det nemlig kun Steven Spielberg og George Lucas, der havde tjent så svimlende beløb på film.

Foruden Peter Jackson er der også andre store, velkendte navne at finde på listen, der primært består af mænd.

Heriblandt Bruce Springsteen, der ligger på andenpladsen med en formue på 435 millioner dollar samt rapstjernen Jay-Z, som ligger på tredjepladsen med 340 milliarder dollar.