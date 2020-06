Videoen af manden med den røde cykelhjelm er blevet set mere end 32 millioner gange. På Twitter har mere end en kvart million liket og 114.000 retweetet.

Det var dog gået 49-årige Peter Weinbergs næse forbi. Indtil han for få dage siden fik en besked på Linkedin.

Så fik han endnu en. Og en til. Pludselig strømmede det ind i indbakken.

Peter Weinberg, der bor i Bethesda, Maryland, uden for Washington D.C., anede ikke, hvad der var ved at ske. Det beskriver New York Magazine og flere andre amerikanske medier.

I flere af beskederne blev han truet, og anklager haglede ned over ham.

Det fik ham til at åbne Twitter - et socialt medie han kun bruger sporadisk - og her kunne han se det samme mønster.

Han kunne se en personlig tragedie var ved at udfolde sig.

Hans egen tragedie.

Den mand, som overfaldt unge piger i Maryland, USA. Foto: Park Police MC Vis mere Den mand, som overfaldt unge piger i Maryland, USA. Foto: Park Police MC

Han blev beskyldt for at være racist, at have overfaldet børn. Hans egne private billeder blev brugt til at sammenligning ham med et grynet billede af en mand med rød cykelhjelm, grå cykeltrøje og solbriller.

Stille og roligt begyndte det at gå op for Peter Weinberg, hvad der var sket.

Den 4. juni blev en video lagt på Twitter. Det er den, som siden er blevet set mere end 32 millioner gange.

På den ser man en voksen mand iført cykelsko, sorte cykelshorts, grå cykeltrøje, solbriller og en rød cykelhjelm angribe to unge piger på en sti i Bethesda, Maryland, hvor de var i gang med at hænge skilte op for at mindes afdøde George Floyd.

They were putting up signs to commemorate the death of George Floyd. He wasn't having it. pic.twitter.com/eukrXrxoLN — Victor Stoddard (@VicStoddard) June 4, 2020

Billederne er voldsomme. Som da manden med fuld styrke fravrister pigerne deres skilte, hvorefter han tager sin cykel og jagter den person, der filmer.

Videoen slutter med, at telefonen filmer opad mod træernes kroner. Ellers ingen bevægelse.

For Peter Weinberg var det uforståeligt, at man kan tro, han var den samme person. Han forstod dog ikke, hvordan de mange tusinde, der har angrebet ham på sociale medier, var kommet frem til, at han skulle være den skyldige.

Men det stod klart ikke længe efter. Det skyldtes hovedsageligt to ting.

Den første var en fejl begået af det lokale politi, der gik ind i sagen. Politiet efterlyste manden med den røde cykelhjelm. I efterlysningen stod der, at episoden havde udspillet sig 2. juni - det samme som den uploadede video på Twitter viste - men i virkeligheden havde den udspillet sig 1. juni.

Politiets første efterlysning med den forkerte dato blev delt mere end 70.000 gange. Deres korrektion med den rigtige dato kun få tusinde.

Den anden fejl var sket, da Peter Weinbergs app, som han bruger på sine cykelture, ved en fejl var blevet indstillet til at dele hans ruter offentligt, og ikke kun med venner og bekendte.

Skaden var sket. Angrebene væltede ind. Folk forsøgte at ødelægge hans liv.

Det grynede billede af manden bag overfaldet. Det er ikke Peter Weinberg. Vis mere Det grynede billede af manden bag overfaldet. Det er ikke Peter Weinberg.

Da Peter Weinberg efter noget tid fik fat i det lokale politi, var truslerne på hans liv så reelle, at han fik at vide, at politiet ville begynde at patruljere ved hans lejlighed, da man frygtede for hans sikkerhed.

Peter Weinberg gik selv på Twitter, hvor han skrev:

'Jeg har for nyligt fundet ud af, at jeg er blevet fejlidentificeret i forbindelse med et meget rystende angreb. Det var ikke mig. Jeg er i kontakt med myndighederne og vil fortsat hjælpe på alle måder, jeg kan.'

Dagen efter mødtes Peter Weinberg med den betjent, som havde sagen. Det stod hurtigt klart, at Weinberg intet havde med angrebet på cykelstien 1. juni på pigerne med Black Lives Matter-skiltene.

Det fik det lokale politi og den offentlige anklager, Brian Frosh, til at tage de sociale medier i brug.

Brian Frosh havde forinden rakt ud til Peter Weinberg og spurgt, hvad han kunne gøre for at afhjælpe situationen.

Det blev til et kort tweet, der er blevet liket 849 gange i skrivende stund.

'Politiet har fokus på en mistænkt. Det er ikke hr. Weinberg.'

Police are focused on a suspect. It is not Mr. Weinberg. https://t.co/Sf49as8yg7 — Brian Frosh (@BrianFrosh) June 5, 2020

6. juni gik politiet i Maryland ud med nyheden om, at de havde foretaget en anholdelse i sagen.

Der er tale om den 60-årige Anthony Brennan.

Han er nu sigtet for tre sager om overfald.

60-årige Anthony Brennan er blevet anholdt for et overfald på et par piger i Maryland. Vis mere 60-årige Anthony Brennan er blevet anholdt for et overfald på et par piger i Maryland.

Samme dag gik Peter Weinberg igen på Twitter.

'Det kan være, I hører fra mig på et tidspunkt, når jeg har reflekteret over den her oplevelse. Nu vil jeg sige følgende. Vi bør ensrette vores kamp for retfærdighed og lighed - men ikke på bekostning af retssikkerhed og retten til privatliv og sikkerhed. Lad os bruge Twitter til at styrke den positive bevægelse.'

Det har i skrivende stund fået 353 likes.