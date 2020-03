Pete Buttigieg opfordrer alle, som støttede ham, til i stedet at støtte Joe Biden i kampen om at slå Trump.

Demokraten Pete Buttigieg støtter tidligere vicepræsident Joe Biden som Det Demokratiske Partis kandidat ved præsidentvalget i november.

- Jeg ønsker en præsident, som ved, hvad der er bedst for hver og en af os, og jeg opfordrer alle, som var en del af min kampagne, til at gøre det samme.

- Vi har fundet netop den leder i tidligere vicepræsident, kommende præsident, Joe Biden, siger Pete Buttigieg i Dallas, hvor også Joe Biden selv er til stede.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Pete Buttigieg havde chancen for at blive USA's yngste og første homoseksuelle præsident, men søndag aften trak den 38-årige Buttigieg sit kandidatur i Demokraternes kamp om at blive nomineret som partiets præsidentkandidat.

Den overraskende beslutning kom mindre end to døgn før den vigtige supertirsdag, hvor der er over 1200 delegerede på spil i 14 delstater.

Joe Biden fremstår nu som den største udfordrer til den selverklærede demokratiske socialist Bernie Sanders, der lige nu fører kapløbet.

Efter en skuffende fjerdeplads og kun otte procents opbakning ved lørdagens primærvalg i South Carolina aflyste Pete Buttigieg sine planlagte vælgermøder i Texas og drog i stedet til sin hjemby South Bend i Indiana, hvor han fra 2012 til januar i år var borgmester.

- Sandheden er, at vores vej har lukket sig. Vejen for mit kandidatur er endt, men kampen for vores sag er ikke slut, sagde Pete Buttigieg foran sine tilhængere i South Bend søndag aften lokal tid.

- Vores mål har altid været at forene amerikanere for at hjælpe med at slå Donald Trump.

Pete Buttigieg nævnte ikke Bernie Sanders ved navn i sin tale, men han har offentligt udtalt, at han mener, at den 78-årige senators "ufleksible" politiske tilgang vil fejle i en direkte duel med Trump

Også den tidligere præsidentaspirant Beto O'Rourke vil ifølge The New York Times give sin officielle støtte til Joe Biden som Demokraternes kandidat.

/ritzau/