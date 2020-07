Indhold er vigtigere end tempo, siger Mark Rutte før EU-topmøde, og han er ikke optimistisk om en aftale.

Hollands premierminister, Mark Rutte, kommer med upopulære krav til et EU-topmøde fredag og lørdag om unionens langtidsbudget og en genopretningspulje, og han tror ikke på, at der indgås en aftale denne gang.

Chancen er "under 50 procent", vurderer han ifølge hollandske medier før mødet i Bruxelles.

- Jeg er ikke optimistisk. Men man ved aldrig, siger Rutte.

Regeringschefen medbragte ved det seneste topmøde i februar om EU-budgettet en biografi om komponisten Frédéric Chopin, som han ville læse i, hvis mødet trak ud.

Bogen om den polske komponist og klavervirtuos har han denne gang efterladt hjemme, fortæller han, og hollænderen ventes at få mere end nok at se til denne weekend.

Rutte går således ind til forhandlingerne med flere positioner, som er svære for det store flertal at acceptere.

Han kræver, som Danmarks statsminister, Mette Frederiksen (S), et lille budget - og en rabat i EU-bidraget. Desuden kræver han, at genopretningsfonden skal bestå af lån med betingelser og ikke tilskud - altså penge der ikke betales igen.

Det nægter Sydeuropa at gå med til. Alt det har været kendt længe.

Men Rutte har med til mødet også et krav om, at beslutninger om udbetaling af midler fra genopretningsfonden skal godkendes med enstemmighed.

Rutte kræver, hvad han kalder en "absolut garanti" for, at der gennemføres økonomiske reformer i de lande, der modtager penge, og som er værst ramt af den økonomiske krise.

- Hvis de ønsker lån og endda tilskud, så mener jeg, at det kun er indlysende, at jeg kan forklare befolkningen i Holland og andre lande, at der til gengæld har fundet reformer sted, og at det ikke bare er løfter om samme, siger Rutte.

Tidligere blev Hollands finansminister, Wopke Hoekstra, voldsomt upopulær på at sige, at sydeuropæiske lande ikke havde gjort nok for at gennemføre nødvendige reformer.

Hollands regeringschef, som længe har samarbejdet med "de sparsommelige fire", som Mette Frederiksen også er en del af, har ikke travlt.

- Til slut er indholdet vigtigere end hastigheden. Et dårligt kompromis kommer ikke til at hjælpe Europa videre, siger Rutte ifølge Politico.

Frederiksen gav før mødet også udtryk for, at hun ikke har travlt. Modsat har EU-kommissær Margrethe Vestager sagt, at en aftale på dette møde kan være "milliarder værd", da virksomheder har brug for tillid til, at det sker noget nu.

Genopretningsfonden foreslås at blive på 750 milliarder euro, hvilket er 5580 milliarder danske kroner. Fordelingen mellem lån og tilskud af denne pulje penge bliver et svært spørgsmålet på topmødet.

Genopretningsfonden bliver til ved, at EU-Kommissionen optager gæld på kapitalmarkederne på vegne af EU-landene. Disse penge skal så betales tilbage, foreslås det, over 30 år med begyndelse fra 2027.

