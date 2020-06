Briterne er parat til at møde dyr skæbne, og det gør forhandlinger besværlige, siger medlem af brexit-gruppe.

Efter Storbritannien forlod EU i januar har forhandlinger mellem de to parter været fastlåste, og forventningerne er af samme årsag helt i bund før et møde på topniveau mandag.

Morten Helveg Petersen (R), der følger forløbet tæt som medlem af Europa-Parlamentets brexit-gruppe, kalder det surrealistisk og bekymrende.

- Det går virkelig ringe. Det kan være min mangel på fantasi, men det ser godt nok tungt ud, siger han.

I bund og grund handler det ifølge Helveg om et skifte i briternes indstilling, efter at premierminister Boris Johnson overtog fra Theresa May. Briterne er klar til at møde deres selvvalgte skæbne for enhver pris.

Det er udsigten til at "erobre kontrollen tilbage", der er så lokkende, at prisen er underordnet.

- De er klar over, at det koster arbejdspladser og velstand. Men de er parat til at betale den pris ud fra indenrigspolitiske hensyn og årsager. Det er det nye i det, og det gør det utrolig besværligt, siger Morten Helveg Petersen.

Johnson holder mandag klokken 14.30 et videomøde med EU-præsident Charles Michel, EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, og Europa-Parlamentets formand, David Sassoli.

Ifølge britiske aviser vil Johnson på mødet sige, at Storbritannien er parat til en skilsmisse uden aftale til nytår, når den nuværende overgangsperiode udløber. Fristen for at aftale en forlængelse er 1. juli.

En forlængelse er udelukket, har briterne sagt, og Storbritannien er ifølge Johnson parat til at blive en "uafhængig handelsnation" - uanset hvad.

Det første giver ifølge den danske parlamentariker god mening. Han sammenligner med en skoleopgave, der skal afleveres om tre uger, men som man først skriver natten før aflevering.

- Forlænger man perioden, forlænger man også det kaotiske tidspres, der skal være i sådan nogle forhandlinger. Der kan jeg godt følge dem, siger Morten Helveg.

Det er fiskeri, sikkerhed og fair spilleregler, der fortsat deler parterne. Der er tilsyneladende ingen fremskridt.

Det europæiske samarbejde til bekæmpelse af organiseret kriminalitet gennem Europol vil briterne desuden bevare samme adgang til som nu.

Det er ifølge det danske medlem af brexit-gruppen "surrealistisk" at høre på, når EU's chefforhandler løbende briefer gruppen om forhandlingerne.

Tidligere på måneden var Morten Helveg i Thyborøn for at mødes med danske fiskere. De frygter en britisk afsked uden en aftale, hvilket vil koste arbejdspladser.

Briterne har foreslået, at kvoter for et meget stort antal fiskearter skal forhandles hvert år. De danske fiskere har ifølge Helveg behov for at kunne planlægge længere frem i tiden.

