»Hans helbred er et spørgsmål om national sikkerhed.«

Sådan lyder det fra Kreml-talsmanden Dmitrij Peskov, når det kommer til Vladimir Putin og hans helbredsmæssige tilstand.

Derfor vil den russiske præsident i den kommende tid ikke kommunikere med journalister 'som han gjorde før pandemien'.

Det har Peskov tidligere meldt ud – og nu sætter han ifølge VG nogle flere ord på, hvorfor det forholder sig sådan.

Her ses et billede af Vladimir Putin bragt den 28. december. Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV

Det gjorde han fredag, da han af russiske journalister blev spurgt ind til netop Putins helbred som følge af, at der havde været lang afstand mellem præsidenten og journalister under en pressekonference.

Til det svarede Peskov ifølge det russiske medie Gazeta, at man ingen chancer tager, når det kommer til Putins helbred, da den russiske præsidents helbred er 'et spørgsmål om national sikkerhed'.

Derfor er man meget opmærksomme, når det blandt andet gælder risikoen for coronasmitte og 'den stærke influenzabølge', forklarede han.

»Dette forpligter – under hensyntagen til erfaringerne fra pandemien – de ansvarlige for præsidentens sikkerhed og sundhed til at tage forholdsregler,« fortalte Peskov ifølge Gazeta:

»For hans (Putins, red.) helbred er et spørgsmål om national sikkerhed.«

Den russiske præsidents helbred har fyldt meget i billedet, siden han 24. februar indledte sin krig mod nabolandet Ukraine.

I flere medier har der floreret rygter om, at han skulle have været syg – men det hele har været dét: Rygter og forlydender.