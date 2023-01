Lyt til artiklen

»De vil brænde ligesom alt det andet.«

Talsmanden for Kreml, Dmitrij Peskov, lægger ikke skjul på, hvad der – ifølge ham – vil ske med de vestlige kampvogne, der står til at blive sendt til Ukraine:

De vil blive ødelagt.

Det fortæller han ifølge nyhedsbureauet AFP i en udtalelse.

Her ses et billede af talsmanden for Kreml, Dmitrij Peskov, sammen med den russiske præsident, Vladimir Putin. Foto: VYACHESLAV OSELEDKO Vis mere Her ses et billede af talsmanden for Kreml, Dmitrij Peskov, sammen med den russiske præsident, Vladimir Putin. Foto: VYACHESLAV OSELEDKO

»Teknologisk er dette en fejlslået plan,« hævder Peskov i forbindelse med forlydenderne om, at både Tyskland og USA kan være på vej med planer om at sende moderne kampvogne afsted til det krigshærgede land.

»Dette er en overvurdering af potentialet, som det vil tilføje den ukrainske hær. Disse kampvogne vil brænde ligesom alt det andet. De er bare meget dyre,« lyder det videre fra Peskov.

Han er ikke den eneste højtstående russer, der nu har kommenteret den mulige udvikling i sagen om de kampvogne, som Ukraine har efterspurgt.

På beskedtjenesten Telegram har den russiske ambassadør i USA, Anatolij Antonov, kaldt det for en 'åbenlys provokation mod Rusland', ligesom han har hævdet, at USA vil gøre det for at forsøge at 'påføre Rusland et strategisk nederlag'.

Udtalelserne fra de to kommer i kølvandet på meldinger fra flere amerikanske medier, der tirsdag skrev, at USA – ligesom Tyskland – skulle være klar til at sende avancerede kampvogne afsted til Ukraine.

Ifølge de amerikanske medier forventes USA at offentliggøre det onsdag.

Der skulle være tale om kampvogne af typen M1 Abrams.

Onsdag formiddag bekræftede den tyske regering, at man sender 14 Leopard 2-kampvogne til Ukraine, ligesom man samtidig tillader andre lande at eksportere kampvognene.