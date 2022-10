Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Det er intet andet end en appel om at begynde endnu en verdenskrig med uforudsigelige, monstrøse konsekvenser.«

Sådan lyder reaktionen fra Kreml, efter en udtalelse fra den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, tilsyneladende har vakt stor harme.

Det skriver Reuters og Dagbladet.

Udtalelsen faldt torsdag, hvor den ukrainske præsident via et videolink talte til den australske tænketank Lowy Institute.

ARKIVOFOTO af Dmitrij Peskov. Foto: NATALIA KOLESNIKOVA Vis mere ARKIVOFOTO af Dmitrij Peskov. Foto: NATALIA KOLESNIKOVA

I den forbindelse sagde han, at NATO – ifølge ham – burde udføre det, han kaldte for 'præventive angreb' for at undgå russisk brug af atomvåben:

»Hvad burde NATO gøre? Gøre det umuligt for Rusland at bruge atomvåben,« udtalte han og tilføjede:

»Jeg appellerer endnu engang til det internationale samfund, som det var før den 24. februar (hvor krigen brød ud, red.). Præventive angreb, så de (russerne, red.) ved, hvad der vil ske med dem, hvis de bruger dem (atomvåben, red.).«

Hvad de 'præventive angreb' nærmere skulle dække over, kom Zelenskyj dog ikke ind på.

Volodymyr Zelenskyj. Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER Vis mere Volodymyr Zelenskyj. Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Hans udtalelser har siden skabt vrede i Rusland, hvor man hævder, at den ukrainske præsidents udtalelser er en atomtrussel.

Blandt andet har Kreml-talsmanden Dmitrij Peskov langet ud efter Zelenskyj:

»Sådanne udtalelser er intet andet end en appel om at begynde endnu en verdenskrig med uforudsigelige, monstrøse konsekvenser,« siger Peskov ifølge Reuters til det russiske medie RIA.

Også talskvinden for det russiske udenrigsministerium, Maria Zakharova, har kritiseret Zelenskyj, skriver Dagbladet.

Hun udtaler til det russiske medie RT, at alle burde erkende, at den ukrainske præsident – ifølge hende – er blevet 'et monster, hvis hænder kan ødelægge planeten' med atomvåben.

Efterfølgende har en talsperson for Zelenskyj, Serhiy Nikiforov, været ude og afvise, at præsidenten med sin udtalelse 'ikke opfordrede NATO-lande til at bruge atomvåben mod Rusland'.

Derudover mener han, der er tale om en misforståelse, da Zelenskyj i sin tale – der blev oversat løbende af en tolk – refererede til de 'præventive sanktioner', der skulle iværksættes op til, at krigen brød ud:

»Præsidenten talte om perioden frem til den 24. februar. På det tidspunkt var det nødvendigt at anvende forebyggende foranstaltninger for at forhindre Rusland i at starte en krig,« siger han til det ukrainske medie Pravda.